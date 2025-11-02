二階公費流感.新冠疫苗 開放50至64歲成人接種

第二階段接種十一月起開打。（巿府提供）

記者鄭鈞云／基隆報導

基隆巿第二階段流感及新冠疫苗十一月開打，開放五十至六十四歲無高風險慢性病成人接種，民眾除可就近前往基隆七區衛生所，或轄內五十四家合約醫療院所接種。十一月份基隆巿衛生局亦開設七十一場次社區接種站，其中七場次於全聯福利中心設站，當日前五十名接種民眾可獲賣場提供的健康禮-水果禮盒一份(依現場提供為準），民眾完成接種者即可領取，相關資訊可上基隆市衛生局官網首頁>流感/新冠疫苗專區查詢（https://www.klchb.klcg.gov.tw/tw/klchb/1481.html）。

基隆巿衛生局指出，截至一一四年十月二十九日止，基隆已完成公費流感疫苗接種五萬九千六百三十七人，其中六十五歲以上長者接種率約佔四成；完成新冠疫苗接種一萬五千七百七十六人，兩項疫苗服務人數皆較去年同期增加。目前國內流感及新冠疫情正進入流行期，因疫苗接種後約需兩週才能獲得足夠保護力，衛生局呼籲尚未接種疫苗之五十歲以上成人、高風險慢性病人及學齡前幼兒儘速完成接種。前往接種時需攜帶健保卡及相關證明文件(如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等)，並佩戴口罩、適度保持安全社交距離。此外，提醒家長，若家中有入學前初次接種流感疫苗的幼兒，在完成第一劑接種後，間隔四週，應再接種第二劑，以獲得完整保護力。

基隆市衛生局張賢政局長提醒民眾，近期氣溫變化大，除接種疫苗外，亦請務必落實勤洗洗，落實呼吸道與咳嗽禮節，如有出現發燒、咳嗽等類流感症狀，請戴口罩，儘速就醫並在家休息，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等重症危險徵兆，請儘速就醫，以及時獲得治療。民眾如有疫苗接種或相關防疫問題，可直接撥打基隆防疫專線０二-二四二七六一五四洽詢。