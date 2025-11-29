二零二五亞洲技能競賽三日激戰 最終戰果三十日揭曉

圖：勞動力發展署

歷經三天激烈的高手對決，二零二五亞洲技能競賽所有賽程二十九傍晚圓滿落幕。來自亞洲近三十個國家的頂尖技能好手，在四十四個技能職類中，都已完成最終挑戰，充分展現了追求卓越的頂尖技能水準。

回顧過去三天的激烈競技，各國選手皆展現了世界級的穩定性與心理素質。賽場上，選手們在極限壓力下所展現的專注與毅力，以及最終完成的頂尖作品，具體呈現了各國技能教育成果，同時也為所有入場民眾，特別是青年學子，帶來了深刻的啟發。

勞動部表示，本屆賽事的成功，也體現在民眾的熱烈響應上。三天下來，南港展覽館總計吸引了近十三萬人次的民眾入場。賽事現場特別規劃了二十個以「Formosa科技之島」為主題的展示攤位，並邀請贊助商設置了二十八個「Try a Skill」互動體驗站，展現技能與產業合作的魅力。現場人潮絡繹不絕，顯示國人對於技能活動的興趣與支持。

所有競賽的最終成績，將於三十日下午四時五十五分在南港展覽館國際會議廳舉行的閉幕暨頒獎典禮中正式揭曉。我國行政院院長卓榮泰將親自蒞臨，為所有亞洲青年好手們勉勵喝采。同時，亞洲技能組織（WSA）代表、勞動部部長洪申翰及多位贊助夥伴將擔任頒獎人，為所有獲獎的技能英雄獻上最崇高的榮耀，而我國代表隊的最終成績與各職類獎牌得主也將於三十正式揭曉。

勞動部感謝所有參賽選手、裁判、工作人員的辛勞，以及全國民眾的熱情支持，共同成就了這場成功的國際賽事。最終英雄榜與詳細得獎名單，將於三十日典禮後正式對外公布，敬請各界密切關注。民眾也能透過閉幕典禮線上直播（勞動部FB：https://www.facebook.com/share/1B2AVX1acU/ 、勞動部YT：https://youtube.com/live/bjhGP-mZjJs?feature=share ），第一時間收看競賽結果，分享臺灣國手榮耀！

更多競賽相關訊息，請至技能競賽主題官網（https://worldskillstw.wdasec.gov.tw/ ）瀏覽，或可至臉書facebook搜尋「技能競賽充電讚」官方粉絲團、IG搜尋「worldskillstw」。