二零二五大埤稻草酸菜季「藝起稻熱鬧」盛大登場 雲林農村創新魅力全面升級

▲二零二五大埤鄉稻草酸菜季「藝起稻熱鬧」活動今盛大登場。(記者劉春生攝）

二零二五大埤鄉稻草酸菜季「藝起稻熱鬧」活動今（六）日在大埤鄉輪動場（大埤三結社區、國道雲林系統交流道下方）盛大登場。今年活動由雲林縣政府與大埤鄉公所、三結社區發展協會以及農村發展及水土保持署攜手合作，融合農業、文化、觀光與永續理念，呈現傳統與創新兼具的農村節慶新風貌，吸引大批民眾熱情參與。

今年活動內容全面升級，除了深具農村特色的草編 DIY與酸菜醃製體驗之外，最受期待的「稻草迷宮 二.零」更以更高難度與趣味性亮相，並首次導入水彈槍戰、尋寶趣等互動元素，讓參與者在迷宮中體驗冒險與歡樂。此外，活動也與剛啟用的大埤輪動場結合，推出RC飄移賽，讓原本供親子遊憩的空間變身為全民皆可同樂的動感場域。

大埤鄉稻草酸菜季上午開幕活動，包含縣長張麗善、立法委員張嘉郡、許宇甄委員、縣府文化觀光處長陳璧君、城鄉發展處長林長造、大埤鄉長林森寶、土庫鎮長陳特凱、顏忠義議員、賴明源議員、簡慈坊議員、蔡東富議員夫人洪惠玲理事長、大埤鄉民代表會主席陳秋慶、副主席謝有惟、大埤鄉農會總幹事吳昌遠、三結村長徐萬成及各村村長、大埤鄉三結社區發展協會黃迺勛理事長等蒞臨，與現場逾三千名鄉親同歡。

縣長張麗善表示，大埤鄉的「稻米」與「酸菜」是雲林重要的農特產，稻草酸菜季不僅展現農村文化生命力，更是地方創生的重要成果。大埤稻草酸菜季連年舉辦，每一次都讓鄉親充滿期待。今年活動結合輪動場啟用，不僅活化原本閒置空間，也為鄉親與旅客打造一處集休憩、體驗、親子同樂於一體的新亮點；雲林縣政府更將此列在慢遊雲林APP，讓遊客按圖索驥來到大埤鄉，可以盡情品嘗酸菜、割稻飯等最道地美食；除今、明兩天文化季活動外，她也希望公所能再規劃，讓過年回鄉的鄉親也能來此走春、親子同遊。

二零二五大埤稻草酸菜季現場最吸睛的裝置藝術「稻稻仔」與「菜菜仔」以大埤在地代表性農產稻米與酸菜為創意發想，造型可愛，成為活動打卡熱點；搭配象徵生肖意象的「洛克馬」（台語：碌硞馬）與「金馬躍騰」大型草編作品，也展現三結社區多年來推動草編藝術的深厚底蘊與創意能量。

大埤鄉長林森寶提及，今年稻草酸菜季以更豐富的內容與更完整的場域布局，讓民眾能在活動中體驗農村文化、享受遊憩樂趣，度過最chill的雲林週末。今年不同以往的是大埤輪動場的啟用，在公所、三結社區的通力合作及農村發展及水土保持署與雲林縣政府的協助下，將原本閒置的空間活化，打造成老、中、青、少、幼鄉親可就近遊憩、遊樂的場所。此外，為迎接全國對稻草酸菜季有興趣的鄉親，大埤鄉稻草藝術園區過年期間將安排相關活動，歡迎大家指導參觀，體驗農村生活。

縣府文化觀光處長陳璧君指出，大埤稻草酸菜季充分展現雲林農村文化的傳承與創意，活動內容從傳統農事體驗、草編技藝到現代趣味遊戲，成功吸引各年齡層族群參與。特別是三結社區多年來持續以生肖主題創作大型草編裝置藝術，將農業廢棄物轉化為具文化價值的藝術作品，充分體現循環經濟理念與 SDGs 永續精神。陳璧君處長也說，文觀處將持續與在地合作，透過文化導入與創新策展，打造更多具雲林特色的活動品牌。

張麗善縣長強調，縣府將持續支持地方社區發展，透過文化與觀光的整合行銷，讓更多民眾看見雲林農村的美與創新。誠摯邀請縣內外民眾前來體驗大埤農村魅力，共同感受雲林特有的人情與風土之美。