▲二零二五福興宮太平媽祈福自行車挑戰賽，首創一百零三K/五十K雙組合，千位車友追風祈福。(記者劉春生攝）

二零二五福興宮太平媽祈福自行車挑戰賽，將於十一月三十日(星期日)盛大登場，由西螺福興宮主辦，起終點皆設於香火鼎盛的福興宮。此次賽事以「騎旅×祈願×信仰」為主軸，為一場信仰與挑戰並行的自行車盛典。為將祈福與騎旅結合，首次規劃兩個組別一百零三K挑戰組與五十K休閒組，提供雙組別選擇滿足多元車友需求，也特別推出活動限定款西螺大橋紀念款車衣，吸引千位車友齊聚西螺，雲林縣副縣長謝淑亞、立法委員張嘉郡、西螺鎮民代表會林俊甫主席、廖秀娟副主席與各長官貴賓出席團拜與開幕，祈願大家以實際行動騎上信仰之路，在太平媽的庇護保佑下用雙腳及雙輪將騎出祝福、騎出心願、騎完一場心願成真的祈福旅程。

雙路線設計兼顧挑戰與親民，打造全民祈福騎旅

首次精心規劃雙組別路現深受車友好評，包含一百零三挑戰組及五十K休閒組，滿足不同層級車友需求。一百零三K路線涵蓋經典一三九縣道起伏地形與長距離耐力騎乘，適合進階車友測驗體能與意志，是一場結合體力與精神的跨縣挑戰。而五十K路線則主打休閒親民，平緩路段結合田野鄉道，適合休閒騎乘、信仰巡禮與親子同行。兩條路線同樣起終點設於福興宮，讓每位參加者都能在太平媽庇佑下，完成屬於自己的一段祈願旅程。

路線騎乘經典一三九線，橫跨雲彰投三縣市

此次賽事規劃一百零三K挑戰組與五十K休閒組雙組別，結合在地鄉道與廣受車友喜愛的「一三九縣道」精華路段，騎經雲林、彰化、南投三縣，沿途風景涵蓋稻田、聚落與鄉間起伏地形，更穿越象徵連結與跨越的「西螺大橋」。路線不只是地理的移動，更是文化的延伸。騎乘途中經過多座宮廟及規劃補給站，包含知名的泡麵土地公廟-福榕宮、全台玄天上帝信仰中心-受天宮，讓每一次轉動踏板的瞬間，在自然與歷史中穿行，成為祈願與祝福的實踐，完成一段祈福旅程。

挑戰組限定，專屬紀念車衣致敬經典地標

為彰顯一百零三K挑戰組的榮耀與信仰之路的精神意象，特別為一百零三K挑戰組推出限量設計的活動限定款車衣，成為今年活動的一大亮點。這款車衣最大亮點為：以西螺大橋為主視覺設計元素，橋身意象橫跨正反面，從胸前延伸至背部，如同太平媽庇佑下跨越三縣、串起文化與信念的祈福騎旅。希望透過這件紀念車衣，讓車友在賽後仍能穿上信仰與騎旅的象徵，延續這段祈願之路的記憶與感動。

讓信仰走進生活，文化融入運動

活動初衷為「不只是挑戰賽，而是一場讓信仰走進生活、文化走進運動的全民騎旅」，希望透過辦理自行車賽事，騎乘這樣貼近土地的方式，讓參與者不只挑戰體力，也能在路上與信仰同行、與自己對話。從太平媽香火啟程，到沿線宮廟與補給站的祈福儀式，每一段路程都蘊含祝福與庇佑。期盼每一位騎完這段旅程的參賽者，都能把平安和力量帶回家，把這段路轉化為日常生活中的勇氣與守護。