二零二五雲林巾彩耕地藝術節臺北記者會 FOCASA 馬戲熱力開場＋Show Girl 跨界毛巾走秀亮相
▲二零二五雲林巾彩耕地藝術節臺北記者會，FOCASA馬戲熱力開場＋Show Girl跨界毛巾走秀亮相，劉建國委員奔走媒合四大體系簽署MOU共創「永續巾彩禮盒」讓虎尾毛巾走進全台日常 。(記者劉春生翻攝）
雲林虎尾是臺灣毛巾產業的核心聚落，全台約八成國產毛巾出自虎尾，承載著臺灣紡織工藝、地方就業與小鎮文化的深厚能量。為讓更多民眾在日常生活中重新看見「國產好巾」的價值與故事，社團法人雲林縣毛巾產業科技發展協會（以下簡稱毛巾科技協會）（三）日於臺北 Billboard Live TAIPEI（ATT4FUN）舉辦「二零二五 雲林巾彩耕地藝術節」展前記者會，正式揭開年度產業藝術節序幕，並宣布今年活動將以《巾彩大地秀 WONDERFIELD》為主題，邀請全國民眾於 十二月 十三–十四日前進虎尾同心公園，走進雲林最柔軟、也最有力量的節慶現場。
記者會一開場即由 FOCASA 馬戲團帶來精彩段落演出，以高張力的肢體與節奏感瞬間點燃全場氣氛，象徵今年巾彩節在「產業×藝術×生活」的跨界能量上全面升級。緊接著登場的 Show Girl 毛巾跨界時尚走秀，正是今年巾彩節「永續×共創」概念的精彩縮影——走秀全程以本次跨界合作的產品作為主角，讓毛巾不再只是日用品，而是能被穿上、被搭配、被重新想像的生活風格媒材。
此次以品牌聯名為核心精神的跨界走秀，由毛巾科技協會會員品牌共同參與，攜手雲林在地文化藝術、小農選品、社區力量及紡織產業綜合研究所，推出全新企劃「巾彩禮讚」。展演內容涵蓋雲林天然染色發展協會的植物染布與生活染作品、中華甲骨文藝術協會的書藝創作與文創延伸、華南社區發展協會的金牌農村逸品與山海獻禮，以及虎尾魅力商圈的多元好物，並與虎尾毛巾進行品牌、視覺與機能的創意結合，完整呈現跨域新風貌。此次跨界展演不僅展現地方創意量能，也凸顯虎尾毛巾在產品技術上的重要升級。透過導入科技機能材質、推動環保永續製程，虎尾毛巾在品 級、功能與永續性能同步提升，展現出與全球永續趨勢接軌的轉型契機。更具意義的是，「巾彩禮讚」透過跨界共創，將毛巾與在地文化工藝、社區選品、小農好物整合為可收藏、可送禮、可分享的「巾彩生活提案」，讓消費者一次帶回虎尾的柔軟實力與土地故事，感受地方產業與文化共榮共好的新價值。
與會貴賓眾多，經濟部部長龔明鑫亦到場支持毛巾產業，當中劉建國委員也致贈日本貴賓MIT毛巾，象徵台日友好，巾巾相連，為記者會增添美好風采。
毛巾科技協會理事長巫金周表示，巾彩耕地藝術節邁入第七屆，已不只是地方活動，更是產業轉型的重要平台。今年持續以「產業推廣×生活體驗」為核心策略，透過裝置藝術、毛巾進化歷程展示、親子互動、跨界演出與市集展售，讓民眾從「認識毛巾、體驗毛巾、帶走毛巾」建立對國產毛巾的品牌記憶，深化「虎尾＝毛巾之都」的地方意象，讓產業被看見、也被支持。
此次記者會最大亮點之一，是立法委員劉建國長期關注並協助虎尾毛巾產業升級，持續在中央與產業之間奔走媒合，讓「國產毛巾進入高頻使用場域」從政策倡議走向具體行動。劉建國委員指出，毛巾產業面對進口競爭與市場結構改變，需要的不只是活動曝光，更需要穩定且可長期延續的採購需求與通路信任。他在記者會中強調：「虎尾毛巾是台灣的驕傲，但產業要走得長遠，不能只靠一次性的買氣，而是要讓國產好巾真正回到人民的日常。長照、護理、安養機構以及運動健身場域，每天都大量使用毛巾。只要我們把國產好巾媒合進這些高頻場景，就能為地方產業打開一條穩定、可持續的路。我持續拜會各體系、反覆協調，就是希望讓善的循環成為產業的新底氣，讓虎尾毛巾用品質和故事站穩台灣、走向更大市場。」
在劉建國委員積極促成下，毛巾科技協會此次與四大重要企業／團體完成合作意向媒合，並於記者會現場進行 MOU 簽署儀式。簽署流程由劉建國委員擔任合作介紹人，逐一引薦出席單位並說明合作意義，象徵國產毛巾正式跨入照護與運動等關鍵生活場域，建立長期合作基礎。合作單位包含：
一. 社團法人台灣長期照顧發展協會全國聯合會（理事長潘政聰）
二. 社團法人台灣護理之家協會（理事長謝長佑）
三. 社團法人台灣老人福利機構協會（理事長林亮暉）
四. World Gym 世界健身俱樂部（品牌公關經理廖容瑩）
三大長照／安養體系（全台共一千六百家機構）理事長在現場共同表達支持，強調虎尾毛巾在安全性、親膚性、耐洗度與產地透明度上具備照護體系所需的高標準，未來願優先採用國產毛巾，提升照護品質，也支持地方產業永續。World Gym世界健身俱樂部亦提到，虎尾毛巾在吸水性與耐用度表現穩定，受市場高度認同；對於未來會員贈品或活動商品的毛巾需求，可說是多了一個優質選項。
毛巾科技協會補充，今年「巾彩大地秀 WONDERFIELD」活動將以六大主軸展開：
‧ 巾彩大地行 WONDER WALK 健走啟動，打造開幕前最具凝聚力的人潮引擎。
‧ 巾彩市集 WONDER MARKET，串連毛巾產業、小農與虎尾商圈；現場消費滿額即可獲得 一百元商圈消費券，帶動虎尾鎮內會員店家回流消費。
‧ WONDER STAGE 舞台展演，FOCASA 馬戲團主舞台跨界演出＋親子小舞台音樂表演，形成全天候節慶節奏。
‧ WONDER PLAY 親子集客活動，毛巾DIY、寶寶毛巾造型賽等互動體驗，延續歷屆親子核心。
‧ WONDER FUN PARK 大地樂園，氣墊遊具與闖關任務，打造家庭停留與再參與動機。
‧ WONDER INSTALLATIONS 裝置藝術區，以入口意象、毛巾進化展與觀秀帳篷構築沉浸式節慶動線。
毛巾科技協會誠摯邀請全國民眾於 十二月 十三–十四日前來虎尾同心公園，和家人一起看馬戲、逛市集、做手作、買好巾，也用行動支持虎尾毛巾產業與在地小農。
劉建國委員最後再次向全國民眾喊話：「支持虎尾毛巾，就是支持台灣的產業韌性與地方未來。十二月 十三、十四 日，歡迎大家到同心公園，一起參加巾彩大地秀。」
