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二零二六通識教育課程影片製作競賽暨成果發表。(記者劉春生攝)

▲二零二六通識教育課程影片製作競賽暨成果發表。(記者劉春生攝)

國立雲林科技大學通識教育中心，於一一五年六月10日（星期三）上午九-十二時，假此校藝術中心1樓雲創廳，舉辦「二零二六通識教育課程影片製作競賽暨成果發表」。

通識課程不同於一般課堂教學，更重視創新與實作導向教學，透過多元課程設計與跨域學習活動，培養學生解決問題能力、社會參與與永續素養。學生透過課堂討論、實地參訪與團隊合作，將課堂知識轉化為具有實務價值的成果，呈現學生學習歷程與教師教學創新成果，從課堂走向實踐、從知識連結社會的重要價值。

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此次成果展，共有四大亮點，展現雲科大通識教育「做中學、學中創」的教育特色。亮點一、特色課程展現跨域實作能量：課程內容融合人文、社會、美學、產業、科技，以專題企劃、創意設計等多元形式，不僅展現創意與表達能力，更展現通識教育強調的自主學習與實踐精神。鼓勵學生從生活中發掘問題、提出解方，培養跨領域整合與實務應用能力，展現青年世代對未來社會的觀察力與行動力。

亮點二、「生涯導航 × 永續素養」自製影片競賽：為提升學生對生涯規劃與永續發展議題的理解，鼓勵學生以影音敘事方式，結合個人成長、職涯探索與聯合國永續發展目標（SDGs）進行創作。學生透過鏡頭，關注環境保護、社會公平、心理健康、未來職涯等議題，以青年世代視角提出觀察與反思。參賽作品不僅展現數位媒體應用能力，更凸顯學生對社會議題的關懷與實踐永續價值的能力。

亮點三、教師創新教學特色分享，激發多元學習新模式：成果展同時安排多位教師分享，如何運用問題導向學習（PBL）、跨域協作、數位教學工具、情境模擬與在地實踐等方式，引導學生主動學習與深度思考。教師們透過課程翻轉與教學創新，不僅提升學生參與度，更強調真實情境中的應用能力與團隊合作精神，展現高等教育培育未來人才的新方向。

亮點四、學生攜手榮家長者，布袋戲動態展演，展現世代共學：最具溫度的展演活動，莫過於學生與榮家樂齡長者共同演出的布袋戲展演。學生透過服務學習與實踐課程，陪伴長者共同參與傳統藝術演出，融合世代交流、文化傳承與社會關懷。現場不僅展現學生的創意與表演能力，也讓長者透過互動，重新找回參與感與生命活力。這項文化藝術，學生學習尊重、陪伴與人文關懷，落實通識教育「以人為本」精神。

此次成果展，不僅是學生創意的舞台，更成功實踐世代共學與永續傳承的教育理念，讓通識教育成為啟發學生創新思維與社會參與的重要力量，為校園與社區注入溫暖與感動的能量 ; 通識教育，不只是知識的傳授，更培養學生所需的關鍵能力。將持續推動跨世代共學與多元教育，引導學生走出教室、透過實際參與培養社會責任，深化實作導向與跨域整合課程，結合永續發展、數位創新與在地連結，打造更具行動力與影響力的教育環境，培育兼具專業素養、人文關懷與全球視野的新世代人才。