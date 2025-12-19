一、二類活動斷層都有風險 經濟部地礦中心決定不再分類

經濟部地礦中心，將台灣活動斷層區分為第一、第二類，遭監察院糾正恐誤導相關單位輕忽第二類活動斷層風險。地礦中心今天(19日)回應，第一類、第二類活動斷層都是10萬年來曾活動過，且未來可能再活動的斷層，對於監院糾正會檢討精進，為避免文字解讀誤會而誤用，決定不再分類，今年10月起台灣活動斷層分布圖，所有斷層都統一顏色及圖例。

監察委員田秋堇、林盛豐2024年就台灣活動斷層與山腳斷層災害預防啟動調查，並於今年針對活動斷層穿越地區的建物、鐵公路、橋梁、隧道等耐震設計規範邀相關單位研商討論、諮詢專家學者，完成調查報告。

監察院指出，經濟部地礦中心將活動斷層分為第一、第二類，但據地礦中心說明，這項分類與地震潛勢無關，兩類的風險都相同，例如引發921地震造成2千多人死傷的車籠埔斷層就是第二類活動斷層。監院認為，如此分類，數十年來已造成災防單位對於第二類活動斷層視而不見，因此糾正經濟部「源頭誤導」防災，並敦促內政部、交通部速修建物、鐵公路、橋梁、隧道等耐震規範。

對此，經濟部地礦中心19日表示，活動斷層的定義為10萬年來有活動證據的斷層，而第一類、第二類的區分，僅關乎是否找到1萬年來人類世時期活動的證據，如有屬於第一類，無則為第二類，一旦找到相關證據，第二類也會改列第一類，這種依年代證據分類的方式，他國也有類似作法，且確實不等同地震潛勢或危險度高低。

地礦中心強調，接受監院的糾正，並檢討精進，決定不再做此分類，以避免文字解讀誤會。經濟部地礦中心副主任陳勉銘說：『(原音)今年10月修正110年(西元2021年)的活動斷層分布圖，不分類，顏色上面也都統一成紅色，希望外界對於活動斷層防災意識能夠對等的看待，並不是第二類活動斷層沒有風險，而只是說他現在活動的年代證據我們還不完備、還不充分到能夠確認他1萬年以來有活動過，但是活動斷層什麼時候會動，我們其實很難預估，考量台灣在太平洋火環帶，必須要加強地震、耐震防範。』

地礦中心指出，將發函至相關部會、縣市政府與技師公會等，加強說明活動斷層分布圖的使用與資料限制，強化與地方政府、學術研究機構、專業團體溝通。地礦中心也預告，每5年會更新台灣活動斷層分布圖，明年將發布更新版。(編輯：鍾錦隆)