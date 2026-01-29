二類電信業者勾結境外詐團 逮5嫌

新北市洪姓姊弟是二類電信業者，竟勾結境外詐團對國人進行詐騙，出租門號每日賺取十二萬元，事局日前逮捕姊弟等五人，並查扣大批贓證物。（記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟∕台北報導

新北市一家二類電信業者「台傳科技有限公司」涉嫌勾結境外詐騙集團，自去年三月起，向中華電信、遠傳電信等一類業者申設超過三十線市內電話及節費電話，並關閉顯示號碼功能，將境外詐騙電話偽裝成隱藏號碼的市話撥打給民眾，成功規避攔阻機制。刑事警察局偵查第七大隊經數波查緝，逮捕洪姓姊弟等五名嫌犯，清查至少十八人受害，財損總額達三百五十五萬元，警訊後全案依加重詐欺等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

刑事局偵七大隊第一隊隊長王濟指出，涉案的台傳科技公司由四十九歲洪姓女子及其四十七歲弟弟共同經營。他們透過二十九歲李姓男子仲介，與境外詐騙機房勾結。

該公司以企業及個人名義，在多處商辦大樓及民宅內申設大量市話線路，供IPPBX（網路電話交換機）使用。關鍵在於他們事先設定「顯號功能關閉」，將來自境外的網路電話（VoIP）轉換為公司所申設的市話號碼輸出。

警方清查，此犯罪集團運作約半年期間，共導致十八名民眾受害，財物損失總計三百五十五萬元，其中單一最高損失案件為一名新北市五十多歲的女性保險從業人員，被騙金額高達一百五十萬元。

警方調查發現，詐騙集團以每個門號每日新台幣四千元的高價向洪姓姊弟租用線路，該公司提供三十個門號，每日即可不法獲利十二萬元，初估自一一四年三月至八月間，犯罪所得總額超過二千一百六十萬元。