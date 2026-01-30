二類電信業者關閉顯號功能 成詐團新話術的幫兇

cnews204260130a07

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

刑事警察局偵查第七大隊員，過濾分析警政署165反詐騙資料庫發現，去年7月份以來，出現多起以「誤設微信帳號升級服務（代理購結匯服務），若不解除將自動扣繳年費」為話術的新型詐騙手法。刑事局表示，詐騙集團多以「未顯號」電話撥打給民眾，等被害人信以為真後，再於電話中口述假微信官網網址，引導被害人向「線上客服」申請解除服務，並提交證件照、銀行帳號、信用卡正反面照片、刷卡簡訊驗證碼等個資，或命被害人直接轉帳，至詐團提供的指定帳號。

廣告 廣告

刑事局表示，深入追查後鎖定1個二類電信業者負責人及相關共犯，以公司及個人名義，在多處商辦大樓及民宅內，向中華電信及遠傳電信等一類電信業者，申設逾30線市話及節費電話供IPPBX (網路電話交換機)使用，並事先設定「顯號功能關閉」，藉此將來自境外的網路電話（VoIP），轉置為二類電信公司所申設的市話號碼，成功規避境外門號攔阻機制，「偽裝」成隱藏號碼的市話，撥打給被害人，大幅提高詐騙的成功率，亦可避免詐騙市號遭通報停話。

cnews204260130a05

刑事局表示，去年8月、10月、11月間發動4波查緝行動，在新北市、台中市等地，共計查獲洪姓犯嫌等5人到案，並查扣網路電話交換機（IPPBX）、網路閘道器（Gateway）、手機、存摺等贓證物。清查被害人計18人，合計財損金額達新台幣355萬元。全案訊後依刑法加重詐欺、組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌移送地檢署偵辦。

刑事局表示，微信通訊軟體未於我國落地納管，一般民眾較難向官方客服詢問查證，使用上應特別小心偽冒或詐騙等情事。也呼籲二類電信業者，應恪遵相關法規，避免電信服務遭詐團利用，共同守護民眾財產安全。同時提醒社會大眾，任何自稱銀行、客服、公務機關，或是「未顯示號碼」的不明電話，均勿輕易相信內容，如有接獲疑似詐騙電話或訊息，可撥打110及165反詐騙諮詢專線，避免上當受騙。

cnews204260130a06

cnews204260130a04

照片來源：刑事局提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

色情詐騙現蹤 社群裸露廣告誘點擊騙先儲值可退回

投資短劇影視版權 被騙168萬元還要60萬元警急逮面交車手

【文章轉載請註明出處】