二馬難追？台61線西濱公路驚見馬狂奔 1匹出車禍撞死

首次上稿 12-13 22:00更新時間 12-14 07:48

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台61線西濱快速道路苗栗縣後龍鎮路段昨天(13日)傍晚5點多出現2匹馬在路上飛奔，員警前往處理途中，又有民眾通報一輛汽車與馬相撞，擋風玻璃、車頭受損不輕，馬當場倒地身亡，警方後來在附近發現另一匹馬，已聯繫上飼主帶回。

竹南警方表示，張姓男子駕駛轎車行經西濱北上98.6公里處時，一匹馬突然閃現於張男所駕駛的車輛前，張男閃避不及直接撞上，除了馬死亡、車輛受損，張男也因撞擊馬導致臉部及眼部擦挫傷送醫，所幸意識清楚，車上2名乘客則無大礙。

竹南警方表示，詳細肇事原因仍待釐清，另有關馬匹飼主是否涉及管理不當或違規情事，將函請相關主管機關依法查處；警方也提醒，用路人行駛快速道路應隨時注意前方路況，夜間行車務必減速慢行；另呼籲飼主應妥善管理及看管動物，避免動物誤入道路，危及用路人與動物自身安全。

