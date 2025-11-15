二○二五斗南鎮社造成果聯展 共生為本打造世代同行共好

斗南鎮社區營造成果聯展十五日於大東國小活動中心舉行，鎮內多個社區共同呈現一年來社區營造、反暴安全網與跨世代共學上的成果。(記者陳正芬攝)

記者陳正芬／雲林報導

二○二五斗南鎮社區營造成果聯展–斗南新新龜‧反暴八福星，十五日於大東國小活動中心舉行，鎮內多個社區共同呈現一年來社區營造、反暴安全網與跨世代共學上的成果。鎮長沈暉勛說，斗南社造運作從早期個位數，至今已廿二個社區發展協會在運作，甚至進階有社區獲得旗艦計畫補助，帶動更多社區居民參與社區文化。

沈暉勛說，近年透過社區自主提案、跨社區合作及世代陪伴，逐步形塑出以共生為核心的在地社區網絡。此次成果聯展更是具體展現，各社區發揮自身特色，也彼此支援，共同完成整場活動，顯示斗南在社區營造上已從單一努力走向集體協作的成熟模式。未來公所將持續結合社區安全守護站、青年參與、和參與式預算等機制，深化在地參與，讓「共生社區、共好生活」落實於居民日常。

縣府社會處長林文志說，透過活動可以看到新光、新崙和石龜社區辦理旗艦社區之外，也可看到和其他田頭、僑真、靖興、西伯、明昌等五個社區加起來共八個社區，成立反暴八福星，透過社福種子的推動，鼓勵更多社區居民投入社區長輩的關心與社區文化的參與。

西伯社區花鼓陣為成果展揭開序幕，今年成果聯展最具亮點的是社區間展現高度互助，透過彼此支援與分工協作，各社區不再只是單獨呈現成果，而是共同構成一場完整而富有在地精神的年度展演，充分展現斗南「社區共好」的價值。活動內容從動態展演、靜態展區、團康互動到反暴闖關，皆由社區自主規劃，展現斗南推動「共生社區」所累積深厚能量，贏得參與貴賓和民眾的肯定。