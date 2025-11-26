二０二五永續大學獎高科大勇奪三獎

高科大校長楊慶煜(右)獲頒「永續傑出人物獎」，由考試院副院長許舒翔(左)頒贈獎座。 （記者王正平翻攝）

財團法人台灣永續能源研究基金會二十六日在台北舉辦「二０二五台灣永續大學獎」頒獎典禮，國立高雄科技大學一舉拿下「永續傑出人物獎」、「台灣永續績優大學獎」與「永續報告獎」三項大獎，成績亮眼，展現高科大在永續治理、教育創新與社會實踐的深厚實力。

高科大校長獲頒「永續傑出人物獎」，高科大自二０一八年起全力整合校區資源、推動智慧治理與碳管理，並導入綠色能源與永續課程，建立兼具效率與低碳的智慧校園等龐大工程，在今年獲得總結性的成果及肯定。

楊慶煜校長表示，獲獎不僅是對個人領導成就的肯定，更是對高科大在永續發展所展現的實力與承擔的表彰，特別是技職教育結合產業、地方及全球視野，展現出台灣產業以及產業人才與世界潮流同進的積極企圖。

在永續綜合績效的評選中，高科大以多元面向的卓越表現，獲選「台灣永續績優大學獎」。學校近年成立「永續發展處」更是率國內大學之先，以一級單位的規格整合校內外資源、推動永續發展的專責單位，成果豐碩。

副校長兼永續長郭俊賢指出，高科大此次在「二０二五 台灣永續大學獎」優異表現，不僅彰顯學校在永續教育與社會實踐領域的深耕，更為南台灣技職教育體系在全球永續發展浪潮中樹立標竿。未來，永續處將持續擔任推動核心，與校內外夥伴協力前行，共創科技、人文與環境共榮的新未來。