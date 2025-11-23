「二０二五港青出聲短影音競賽」成績揭曉頒獎。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

高雄市青年局主辦的「二０二五港青出聲 Videothon短影音競賽」成果發表成績揭曉並舉行頒獎典禮，今年金獎由《成家來報囍囉！》奪下，作品以青年視角剖析「不婚、晚婚」現象，呈現青年在居住與經濟壓力下的婚育困境，並提出「長期婚育補助」與「共享婚禮空間」等具體想法，受到評審一致肯定。

成果發表暨頒獎典禮活動，邀請十六至卅五歲青年以九十秒短影音詮釋城市公共議題，聚焦教育、交通、就業、居住、育兒、高齡照護與生活氛圍等七大面向，展現青年以影像參與公共事務的創意與創新，入圍團隊中，更有參賽作品延伸至教育部青年發展署辦理的「GenAI全國協作交流會」舞台，將高雄青年對公共議題觀察與提案帶向全國層級，體現世代參與公共治理新模式。

青年局長林楷軒表示，「港青出聲」是一項短影音競賽，更是青年踏入公共議題的行動入口，青年從日常生活出發，以影像作為理解社會、提出觀點的工具，開展更多元的公共參與路徑。從作品中可以看見不同年齡與職業的青年各自關注的面向，也展現出多樣的敘事手法與創作視角，將觀察化為提案、把想法拍成作品，呈現出許多令人驚喜的創意能量。

頒獎典禮播放廿六組入圍團隊的短影音精華，典禮以「三金揭獎模式」進行，青年局長林楷軒親自上台拆開卡片揭曉得獎名單，隨之而起的緊張與期待，象徵青年觀點正式被城市看見；銀獎作品《小樂，威爾，小孟》以溫暖日常呈現「青年成為長輩數位陪伴者」的跨世代互動，展現陪伴、學習與共融的社會價值；銅獎《阿罵叫我們不要騎人行道》則以雄女校園周邊為例，點出學生每天面對的人車爭道問題，呼籲政府持續改善通學環境，打造安全友善的公共空間。

除前三名外，七組佳作：《一根芽計畫》、《蝸牛攝影》、《大鼻青年》、《南方以南》、《港青有學聲》、《城市造夢者》與《醃黃瓜Rick》。作品議題涵蓋地方文化保存、長輩媒體識讀、青年返鄉發展、城市創意空間再造與公共美學共創，展現青年透過影像審視社會、以創作凝聚公共討論的深度與廣度。廿六組入圍及得獎作品即日起至十一月卅日，於「雄校聯社團養成實驗室」二樓交誼廳展出，邀請市民共同看見青年眼中的城市、感受港都世代的新願景。