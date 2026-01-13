二０二六世界俱樂部龍舟錦標賽場館工程穩步推進

為迎接二０二六年世界俱樂部龍舟錦標賽在花蓮盛大登場，各項賽事相關工程正緊鑼密鼓推動中。(花蓮縣政府提供)

記者林中行／花蓮報導

為迎接二０二六年世界俱樂部龍舟錦標賽（ CCWC）在花蓮盛大登場，各項賽事相關工程正緊鑼密鼓推動中。花蓮縣長徐榛蔚十三日偕同花東縱谷國家風景區管理處處長許宗民、縣府建設處長鄧子榆、教育處長翁書敏，前往鯉魚潭周邊賽事場地現地視察工程進度，關心水域設施與相關場館整備情形，實地檢視水域設施與相關場館整體規劃與建設成果。

花蓮縣政府表示，由花東縱谷國家風景區管理處主辦的「鯉魚潭潭北水域多功能服務設施新建工程」，已於一一四年九月開工，預計於一一五年七月完工，工程內容包含水上平台及水上觀賽空間等設施。

縣長徐榛蔚表示，透過完善的水域與觀賽設施，不僅能提升賽事專業度與安全性，也將為國內外選手與觀眾提供更優質的賽事體驗。她強調，二０二六年世界俱樂部龍舟錦標賽是重要的國際體育盛事，將有效提升台灣在國際體壇的能見度，並讓花蓮成為全球體育交流的亮眼舞台。

縣府指出，位於水訓中心旁、由花蓮縣政府建設處主辦的「二０二六年世界俱樂部龍舟錦標賽龍舟艇庫興建計畫」，已於一一四年六月開工，預計於一一五年四月完工。

該艇庫規劃可存放二十五艘小型龍舟及五艘大型龍舟，並設置儲藏室供船首、船槳及救生衣等設備使用，南側外牆則提供選手上岸後沖洗淋浴的空間，兼顧賽事需求與選手使用便利。

建設處指出，目前龍舟艇庫工程已完成主結構基礎設施及鋼結構工程，後續將進行室內裝修、機電與景觀工程，打造安全、完善且友善的賽事與遊憩環境。縣府團隊將持續掌握各項工程進度，攜手中央單位與相關單位，全力做好賽前整備，迎接來自世界各地的龍舟好手與遊客，展現花蓮山海魅力與國際城市風采。