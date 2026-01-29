二０二六台南車展揭幕
記者張淑娟／歸仁報導
「２０２６台南車展」廿九日在大台南會展中心揭幕，將持續至二月一日，今年有五百廿個攤位滿館展出，除跑車隊到場外，重機攤位較前三屆來得多，更吸引年輕族群駐足，副市長林榮川也騎上帥氣的重機，預期此展將成為農曆年前南台灣最具話題性的汽機車產業盛會。
車展現場，跑車、新車、改裝神獸與重機等齊聚會展中心內外，SHOWGIRL配名車也配帥氣的重機，吸引民眾的目光，此展也鎖定歲末年終換車、汰舊換新的需求，因此集結上百家廠商，設置五百廿個攤位，有新車暨能源車區、重機暨二輪車區、汽機車零配件區和周邊產業區，更匯聚多款新車、進口豪華車、重機與最新改裝品，完整呈現汽機車產業的多元樣貌與發展。
主辦單位也提及此次展出從家庭休旅、通勤代步到高性能改裝與騎士文化都有，參觀者可一次掌握最新產品資訊與市場動向。另此次特色展品更同步展出多項話 新品與代表性實車，包括德國頂級賽事油品品牌，及由日本寬體改裝教父中井啟親手打造的RWB Porsche997改裝實車，低趴車姿與誇張寬體設計，是此展焦點，另二輪展區可看見首度亮相的氣壓式倒叉避震系統，展現避震技術黑科技等。
車展也將於週末舉辦哈雷大會師和重機聯合快閃活動，預計集結超過四百輛重機和十八支車隊來到台南，展現南台灣蓬勃的重機文化。副市長林榮川表示，會展產業將帶動觀展人潮，也能有效促進住宿、餐飲和交通與周邊消費，因此會帶動經濟動能，也樂見在農曆年前有此汽機車大會師。主辦單位也指出，展出期間消費滿五百元就可兌換彩券，有機會中萬元大禮包，獎項還有行車紀錄器、住宿券和頂級安全帽等，歡迎大家踴躍到場觀展。
