二○二六突破BMI動吃懂吃美食路跑三二一登場 即日起報名

二○二六突破BMI動吃懂吃美食路跑三二一登場，即日起網路報名。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

顛覆想像把運動變好吃、把美食變健康「二○二六突破BMI動吃懂吃」美食路跑，全台唯一一公里一補給站，將於三月廿一日於崙背千巧谷牛樂園牧場停車場熱鬧開跑，報名日期即日起至三月三日廿三時五十九分止，採網路報名。

活動由中華民國商業合作發展協會主辦，主打全台首創、也是目前唯一「一公里一補給站」美食型路跑，讓跑者在運動過程中，邊補給、邊認識台灣在地食材與產業，徹底翻轉大眾對路跑活動的既定印象，同時以「動得健康、吃得聰明、懂得來源」為核心精神，將健康運動與食農教育結合，把整條路線打造成一條會移動的美食產業廊道。

中華民國商業合作發展協會指出，路跑分環台美食組八公里、小吃暢遊組四公里，採網路報名，國小以下不收費，可陪跑、陪吃，報名即日起至三月三日廿三時五十九分止；去年首屆吸引六百多位跑者參加，活動給人最深刻回饋就是「吃太飽，真的跑不動」。

主辦單位期透過顛覆路跑想像，將地方特色推向全台，甚至成為外縣市跑者專程造訪的美食型運動。活動完賽禮則有紀念衣、保冰袋、紀念毛巾、手機氣囊支架與紀念獎牌等多項實用好物，讓跑者吃得開心、跑得盡興，也能把回憶與設計感紀念品帶回家，報名資訊詳見https://www.focusline.com.tw/260314GU。