二０二六藍寶石演唱會加碼回饋 憑票現場免費體驗肩頸按摩、復古妝髮造型

二０二六藍寶石演唱會加碼回饋，觀眾憑票現場免費體驗復古妝髮造型。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

第五屆「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會訂五月母親節檔期在高雄流行音樂中心海音館登場，二十一日高流加碼宣布，歡慶藍寶石演唱會邁入五周年，演出兩日將規畫古早味市集、卡拉OK歡唱區、復古妝髮與肩頸按摩體驗，打造「藍寶石全民大歌廳」，邀請持票觀眾提早「迺」高流，免費兌換期間限定的周邊體驗活動。

《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會以「咱攏五吉」為主題，呼應第五屆里程碑，同時透過臺語諧音傳遞財運興旺的祝福寓意，節目集結多位實力派藝人輪番演出，主持人黃西田更預告，本屆將「原汁原味」重現歌廳秀的經典演出公式，帶領觀眾重溫最真實的秀場樣貌。

高流執行長丁度嵐指出，今年演唱會週邊更擴大規畫免費體驗區，憑演唱會門票提早到高流，不僅可至音浪塔一樓的「榕樹下卡拉OK歡唱區」和「肩頸按摩區」，現場由深耕高雄二十年的杉之秀SPA連鎖芳療護理提供肩頸釋壓、眼周保養與頭部刮療等免費體驗，更於海音館旁增設由高雄在地美髮品牌尤卡髮型集團服務的「復古妝髮體驗區」，可免費享受一秒穿越從龐畢度到經典半屏山的復古造型。

演唱會場外則延續復古氛圍，演出期間將推出集合大腸包小腸、烤黑輪串、草仔粿等經典台灣小吃的古早味市集，直接讓「藍寶石」升級為「全民大歌廳」，成為最超值的全方位孝親體驗。

執行長丁度嵐也提醒，藍寶石演唱會門票目前於 ibon 售票系統持續熱銷中，精彩活動成為過年時贈送長輩的貼心送禮熱門選項，記得提早搶票與家人共度溫馨難忘的「咱攏五吉之夜」。