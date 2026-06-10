「二０二六雄爭舞鬥國際街舞大賽」全面升級受理報名
記者許正雄／高雄報導
「二０二六雄爭舞鬥國際街舞大賽」今年全面升級！首度攜手全球最具指標性的街舞賽事品牌，將台灣資格賽首度帶進高雄，賽事總獎金更飆至歷屆最高的八十二萬元，即日起受理報名。
高雄市青年局為支持青年潮流文化發展，打造與國際接軌的展演舞台，主辦的「雄爭舞鬥」國際街舞大賽，賽程由單日擴大為兩天，最受矚目的「Crew Breaking Battle」冠軍隊伍，將直接斬獲世界總決賽的台灣代表資格，前進德國與全球頂尖舞者同場較勁。
青年局表示，街舞不僅是青年表達自我的潮流文化，更是結合藝術、運動與競技精神的國際性項目，相關報名資訊及活動內容，可至高雄市政府青年局官網查詢，今年決賽將於八月十五日至十六日登場。
青年局長林楷軒表示，自二０二一年辦理「雄爭舞鬥」以來，已成功將其打造成南台灣規模最大、最具指標性的青年街舞賽事，今年有十四位海內外評審打造國際級街舞交流平台，更首度結合國際資源，引進所有霹靂舞者心中的最高殿堂「德國 BOTY」，賽制也全面涵蓋多元舞風。
本屆「排舞公開賽」分為「學生組及成人組，採線上影片初賽方式進行，報名至七月十二日截止，學生組及成人組各取十五組晉級決賽。頂級大賽則開放報名至八月九日，冠軍以台灣代表資格前往德國參賽，開放不限年齡及性別的本國舞者報名，參賽隊伍上限廿四隊，每隊須由八至十五名舞者組成，共同爭奪世界舞台入場券。
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