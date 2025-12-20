二0二五員林平安YA!耶誕節活動熱鬧登場，八公尺高的耶誕樹點燈。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕員林報導

迎接耶誕節及新年，員林市公所舉辦一系列活動，包括二十日登場的「二0二五員林平安YA!」耶誕節晚會暨踩街活動，還有員林市元旦升旗典禮以及一月三十一日一一五年新春揮毫贈春聯活動，另受大家矚目的二0二六員林燈會及元宵節活動也從即日起至一一五年三月八日璀璨登場，歡迎各地民眾到員林賞燈會、嘗美食、逛市集，快樂過新年。

耶誕節將屆，公所在員林公園裝設了高達八公尺的耶誕樹，及在主要街道和據點布置光環境點綴，讓整個城市沉浸在濃厚的耶誕節及新年光亮的氛圍中。二十日由代理市長賴致富及市代會主席等人點亮耶誕主燈。

本次特別設立互動裝置「星願祝福屋」，民眾可寫下耶誕祝福並將未來的祈願與祝福親手掛上耶誕樹，完成祈願的民眾即可獲得摸彩券及聖誕帽。

公所也準備耶誕小物送給每位參加活動的民眾，並安排精彩節目，包含教會表演、員林高中的團康遊戲、踩街報佳音及耶誕好禮摸彩等，讓大家都能感染這份歡慶與溫暖。 賴致富表示，從二0二五員林平安YA!耶誕節晚會暨踩街活動開始，公所到明年三月安排一系列熱鬧的活動，鼓勵市民都出門走走，沾染喜慶和歡樂。城市的燈飾將延續到二0二六員林燈會及元宵節(即日起至一一五年三月八日止)，處處一片光影璀璨，陪伴大家過好年。明年一月一日將有二0二六員林市元旦升旗典禮以及一月三十一日一一五年新春揮毫贈春聯等活動，邀請大家一起來參加。