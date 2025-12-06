二0二五山釀青春演唱會 連續兩天苗栗巨蛋熱力登場全場座無虛席
▲二0二五山釀青春演唱會連續兩天苗栗巨蛋熱力登場全場座無虛席。（記者江乾松攝）
苗栗縣政府五日晚上在苗栗縣巨蛋體育館辦理「二0二五山釀青春演唱會」，晚間六點四十熱力開唱，主題為「山釀聲活」音樂會，昨六日晚主題為「山釀好Young」音樂會；十一月底開放免費索票時，在數小時內索票一空，民眾參與踴躍，今晚吸引近萬人的粉絲朝聖！
本次演唱會邀請眾多超強卡司！粉絲年齡層遍及老中青三代，希望提供更多元的音樂活動嘉惠鄉親、朋友。今日「山釀聲活」邀請了重量級藝人歌手組合，包括范怡文、翁立友、沈文程、王識賢與金嗓歌后葉璦菱等，將帶來多組經典膾炙人口的好歌。縣長鍾東錦賢伉儷與立委邱鎮軍賢伉儷、議長李文斌、副議長張淑芬、縣議員、鄉鎮市長及各級民意代表等共同參與這場盛會。
昨六日「山釀好Young」則邀請了時下青年朋友最喜愛的歌手、團體，包括小男孩樂團、草屯囝仔、陳華、鼓鼓、以及滅火器等組合，將熱力引爆苗栗巨蛋體育館。
縣長鍾東錦表示，本次活動除了有精采的演唱會可以聽，也非常感謝這次有多組企業贊助活動，特別是台灣中油股份有限公司探採事業部，讓縣民朋友們除了有好歌欣賞外，還有機會抽中度假飯店住宿券，讓大家滿載而歸。
苗栗縣政府今年為了迎接山釀青春演唱會，讓鄉親有更好的觀賞體驗，在立委陳超明、邱鎮軍的協助下，縣長特別北上向中央爭取經費，獲得教育部體育署補助，加上縣府自籌款，以二千七把七十四萬餘元汰換巨蛋體育館觀眾席共計六一二五張座椅。
鍾東錦縣長指出，以前巨蛋的座椅不舒服加上安全性問題，今年全面翻新，採用與台北大巨蛋相同的日本知名座椅品牌所推出的最新款系列座椅，符合人體工學並具高耐久性，讓來到演唱會的鄉親能坐得舒適，更加沉浸在精采的歌聲表演中。鍾縣長強調，未來縣府將持續舉辦更多元的活動，讓更多苗栗鄉親甚至是全國民眾規劃來苗栗遊玩及小旅行。而苗栗以清麗的山水與濃郁樸實的民情著稱，獨特的山城小鎮文化，讓人來到苗栗，便會想放慢步調，享受時光。縣長也在此歡迎大家光臨苗栗，並請大家好好享受連續二天的音樂祭饗宴。
