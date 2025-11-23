「二0二五攜手做公益、關懷弱勢表揚大會」 肯定彩券經銷商與身障朋友自立精神

向日葵身障協會與彩券販賣人員職業工會昨二十三日上午在後龍鎮水牛城餐廳共同舉辦「二0二五攜手做公益、關懷弱勢表揚大會」。副縣長邱俐俐表示，這場活動凝聚全縣二千八百二十二家彩券經銷商的情誼，其中甲類一千六百一十一家、乙類一千二百一十一家，展現了產業的規模與影響力。更重要的是，工會成員雖身體不便，卻不向挑戰低頭，以堅毅與積極態度投入職場，改善生活並回饋社會，成為社會中不可或缺的一股力量。

副縣長邱俐俐偕同社會處身障服務科長王威迪、立委邱鎮軍特助彭新發、議長李文斌秘書周啟明、副議長張淑芬秘書曾瑞求，以及議員陳碧華、鄭秋風、廖英利、張佳玲等各界代表共同出席。活動中特別表揚十六位優秀彩券經銷商，肯定他們的努力與專業，並期盼能激勵更多同業提升服務品質，展現專業形象。她也提醒大家在秋意漸濃的季節注意保暖，並期許透過這份關懷，讓苗栗成為充滿真、善、美的幸福家園（見圖）。

邱俐俐進一步指出，縣府將持續透過表揚與關懷，鼓勵提升服務品質，並引發更多社會關注，讓苗栗成為互助友愛的幸福城市。她也勉勵彩券經銷商與身障朋友持續發揮專業與堅毅精神，攜手營造溫暖社會，並祝福彩券銷售業績蒸蒸日上。