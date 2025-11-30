二0二五月台音樂饗宴樂在鐵道漫相遇」 打造舊山線慢旅
三義鄉農會與苗栗縣三義鄉舊山線休閒農業區推動發展協會二十九日晚間在三義鄉勝興車站舉辦「二0二五月台音樂饗宴—樂在鐵道 浪漫相遇」。副縣長邱俐俐指出，「月台音樂饗宴」不僅是吸引遊客的活動，更希望透過市集、小農展售、手作體驗與音樂演出，讓人們真實走進在地產業，感受舊山線的文化底蘊與生命力（見圖）。
苗栗縣副縣長邱俐俐二十九日晚上偕同農業處副處長蔡政新、農業部農村發展及水土保持署台中分署副分署長王志雄、委陳超明辦公室執行秘書陳君豪、三義鄉長呂明忠、舊山線休閒農業區理事長吳肇淦、副理事長陳柏儒、榮譽理事長陳英仁以及總幹事侯金春等各界代表共同享受音樂帶來的溫馨氛圍。
副縣長邱俐俐表示，勝興車站與舊山線是苗栗最鮮明的文化記憶。自鐵道自行車啟動以來，老鐵道重新煥發生機，成為帶動地方觀光的重要力量。今年的音樂饗宴不僅邀請大家沿著軌道旅行，更希望旅客能停下腳步，在月台感受音樂與人情，體驗在地產業的生命力。副縣長邱俐俐感謝三義鄉農會、舊山線休閒農業區推動發展協會及農業部水保署的支持。她表示，這些努力讓山城在保留歷史的同時，也孕育出新的產業價值，吸引遊客深入體驗在地人情。舊山線已從單一景點，逐步發展為兼具產業支撐與文化故事的慢旅品牌。她期待透過本次活動，讓更多旅客走進三義，帶來穩定長遠的觀光效益，成為苗栗山城旅遊的重要亮點。
邱俐俐最後強調，縣府將持續協助休區在農產品牌、遊程設計與環境營造上深化整合，並與農業部農村發展及水土保持署攜手合作，將補助資源運用在最需要的地方，支持小農與業者永續發展。
