二0二五竹南沙灘音樂饗宴熱鬧非凡

苗栗縣勞工及青年發展處在苗栗縣海洋青年創業基地舉辦的二0二五竹南沙灘音樂饗宴昨十五日熱鬧登場，現場氣氛熱鬧非凡。自成立「海洋創客學校」以來，便積極培育青年創業能量，並成功招募五間具有特色的青創品牌進駐，分別為海癮咖啡、張生張太捲的製造所、Wave Yard 浪園、一起喜滑及艸生製甜所。這些店家經營有成，不僅在竹南地區逐漸打響名號，更吸引許多民眾假日前往，成為兼具玩水、衝浪、品嚐美食與休閒放鬆的熱門據點。

此次沙灘音樂饗宴特別邀請多組樂團現場演出，以動感音樂為活動增添熱情與活力，吸引大批遊客駐足欣賞。活動內容除音樂表演外，更融入海洋教育主題，規劃海廢手作DIY、帆布包絹印體驗等互動活動，讓參與民眾能在親手創作的過程中，體會海洋保育的重要意義，達到寓教於樂的效果。

苗栗縣長鍾東錦表示，海洋青年創業基地自成立以來，進駐的青年店家皆展現高度創意與經營熱忱，成果有目共睹，縣府對此深表肯定。鍾縣長期盼藉由勞青處舉辦的沙灘音樂饗宴，不僅能提升竹南地區觀光能見度，吸引更多遊客造訪苗栗，還能促進青年創業能量的交流與成長，帶動地方經濟發展與產業升級。

苗栗縣政勞工及青年發展處處長王浩中也指出，海洋青年創業基地將持續推出豐富多元的活動與課程，內容涵蓋咖啡手沖與拉花體驗、風箏衝浪、沙板等海洋運動，並規劃創業增能課程，協助青年拓展事業視野。王處長鼓勵民眾踴躍參與活動，並多加支持在地青創品牌。