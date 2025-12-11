二0二五草莓季開幕 苗縣長與莓農歡迎國人到大湖來採摘香甜的草莓

二0二五草莓季開幕苗栗縣長鍾東錦與莓農歡迎國人到大湖來採摘香甜的草莓。（記者江乾松攝）

二0二五大湖草莓季昨十一日在大湖鄉灣潭玫瑰草莓園開幕，今年第一期草莓品質良好，鮮紅欲滴、香甜可口，大湖地區農會上午也同步發表草莓甘??芋香米、草莓牛奶冰淇淋、草莓Q果凍等草莓創新商品。縣長鍾東錦與莓農們歡迎國人到大湖來採摘香甜的草莓，並到酒莊品嚐利用大湖新鮮草莓釀造的多款草莓酒及美味可口的草莓新產品。

大湖鄉草莓栽培面積約三七五公頃，佔全台百分之五十以上，草莓品質優異冠於全台，素有「草莓故鄉」美譽。目前草莓園內已經結實纍纍，顆顆鮮紅欲滴，引人垂涎。

縣長鍾東錦、縣府農業處長陳樹義、大湖鄉鄉長黃惠琴、大湖地區農會理事長傅松琳、常務監事范鼎房、總幹事徐欽志，議員陳春暖、楊恭林、苗栗農改場主任賴瑞聲、農糧署北區分署苗栗辦事處主任許宏德上午召開記者會，宣布二0二五大湖草莓季正式起跑，並向國人推薦新研發的草莓創新商品和現場民眾一起分享。

縣長鍾東錦一行人隨後也率領大湖鄉立幼兒園小朋友入園採果，體驗田園採摘樂趣。鍾東錦指出，每年冬季一到，就會吸引大量遊客到大湖採草莓，尤其在農業部、改良場、農會、鄉公所和縣府多年的合力輔導，加上農友們多年用心經營草莓園，從品種改良、栽培技術、品牌行銷到產品多元化開發，草莓已經成為苗栗縣最具代表性的觀光與農特產亮點。鍾東錦表示，今年的草莓品質因氣候適宜，品質更甚以往，果品碩大，鮮紅欲滴、香甜可口，歡迎國人到大湖，除了採摘新鮮草莓，沿山線走有環境清幽的佛教聖地法雲寺、賞楓勝地馬拉邦山等景點，還可轉往水質清澈、可使肌膚滑潤舒爽的泰安溫泉，享受泡湯之樂，非常適合安排全家一遊。