二0二六山城盃全國羽球錦標賽巨蛋體育館登場一千五百位好手同場競技

為推廣羽球運動、行銷山城之美，並促進苗栗地區經濟與觀光發展，「二0二六第三屆山城盃全國羽球錦標賽」於二月五日至二月八日一連四天在苗栗巨蛋體育館盛大舉行。賽事規劃個人組及團體組共十四個競賽組別，吸引來自全國各地逾一千五百位羽球好手報名參賽，提供不同年齡層與程度選手同場競技，場面熱絡、氣氛熱烈（見圖）。

羽球運動具備高度競技性與觀賞性，更是一項適合全民參與的運動，透過比賽過程能培養專注力、耐力與團隊合作精神。苗栗縣政府長期致力於推動全民運動風氣，持續透過政策規劃與資源整合，營造友善的運動環境，鼓勵縣民養成規律運動習慣，朝向「健康樂活城市」的目標邁進。

本屆賽事由竹南鎮羽球協會精心規劃與執行，並在裁判與工作人員的專業投入下，賽程進行順利。縣府也感謝企業界及各界的支持與協助，使賽事得以圓滿舉辦。同時，透過專業賽事執行系統 MY Livescore 競賽資訊系統進行賽務管理，提供即時、透明且高效率的競賽服務，為選手打造優質競賽環境，展現苗栗辦理大型體育賽事的專業能量。

苗栗縣長鍾東錦表示，山城盃不僅是一場全國羽球競技盛會，結合運動與觀光行銷，歡迎來自各地的選手與民眾在參賽、觀賽之餘，走訪三義木雕博物館、勝興車站、龍騰斷橋、南庄老街等特色景點，體驗客庄人文風情與自然景觀，並品嚐在地特色美食，深度感受苗栗慢活又充滿魅力的城市樣貌。

苗栗縣政府期盼透過賽事舉辦，促進全國羽球交流，提升運動參與風氣，並歡迎更多民眾走進運動場館，一同享受運動帶來的健康與樂趣。