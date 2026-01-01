二0二六曙光映桃園騰馬迎新年，桃園區慶祝一一五年元旦升旗典禮。（桃園區公所提供）

記者陳華興／桃園報導

為迎接一一五年嶄新的一年，桃園區公所於一月一日日上午八時，在桃園區青溪公園舉辦「桃園區一一五年元旦升旗典禮－二0二六曙光映桃園 騰馬迎新年」活動，現場吸引二千位民眾共襄盛舉，在充滿希望與朝氣的氛圍中迎接新年到來。

本次元旦升旗由桃園市新住民文化交流協會及銀星合唱團帶來暖場演出，透過多元且溫馨的表演，展現桃園包容多元、世代共融的城市風貌，也為現場注入滿滿朝氣，象徵新的一年欣欣向榮、活力無限。隨後，升旗典禮在新興高中竹風專業儀隊精彩的操槍表演中揭開序幕，從國旗進場到升旗儀式，過程莊嚴隆重。

廣告 廣告

二0二六曙光映桃園騰馬迎新年，桃園區慶祝一一五年元旦升旗典禮。（桃園區公所提供）

銀星合唱團帶領市民朋友齊聲高唱國歌，伴隨嘹亮歌聲，國旗冉冉升起，現場民眾精神抖擻、神情肅穆，以最誠摯的心情向國家致敬，也為新的一年許下美好期盼。活動最後由鈴谷?文化藝術舞團帶來「躍動曙光 新年啟願之舞」，邀請民眾一同唱跳，在充滿節奏感的律動與歡笑聲中迎接新年，為新的一年注入滿滿活力與希望。

桃園區長許敏松表示，元旦升旗典禮不僅是迎接新年的重要儀式，更是凝聚社區情感與市民向心力的重要活動。透過各里共同參與及在地表演團隊的加入，讓活動更加貼近民眾生活，也充分展現桃園多元、活力的城市特色。

在新年第一道曙光中，共同見證國旗升起的感動時刻，以正向能量與希望迎接嶄新的一一五年，並持續攜手打造幸福、宜居的桃園，讓新的一年從團結與希望中再出發。

包括立法委員萬美玲、市議員林政賢、于北辰、陳美梅、張碩芳、黃瓊慧及桃園區各里里長等均一同出席桃園區元旦升旗典禮活動。