「二0二六桃園ON AIR跨年晚會」雙場地登場，科技、運動、跨界演出一次到位。（觀旅局提供）

記者陳華興／桃園報導

「二0二六桃園ON AIR跨年晚會」於三十一日晚間七時，在桃園青埔樂天桃園棒球場及亞洲矽谷IOT戶外廣場雙場地同步登場。市府表示，今年跨年晚會以「ON AIR」為主題，結合科技、在地文化、運動元素與跨界演出，打造兼具安全、品質與城市特色的跨年盛會。

市府指出，樂天桃園棒球場為跨年主活動場地，採分區域、分時段免費入場，並實施人潮總量管制，以維持活動安全與品質。為讓更多民眾能在現場感受音樂與倒數煙火魅力，也同步於亞洲矽谷IOT戶外廣場設置大型轉播螢幕，規劃星光市集與暖場演出，讓無法進入球場的民眾同樣能共度跨年夜。

表演卡司方面，今年跨年晚會邀請金鐘獎得主唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝三人聯手主持，節目內容星光熠熠。由徐若瑄揭開晚會序幕，接續由蕭秉治、J.Sheon、HUR+、陳勢安、icyball冰球樂團、黃宣等人氣歌手輪番熱唱，最後由韓國超人氣女團Apink擔綱壓軸演出，並由金曲樂團宇宙人在倒數後接力獻唱，陪伴民眾延續跨年熱度。

觀旅局表示，二0二五年樂天桃猿在逆境中奪下中職三十六年總冠軍，今年跨年晚會選址樂天桃園棒球場別具象徵意義。倒數時刻，將邀請冠軍隊隊長林立與副隊長梁家榮登台，加碼「球場Love Cam活動」，將贈送現場民眾市長與球員簽名球棒，還有樂天女孩一起，要與現場民眾一同倒數迎接二0二六年，讓棒球榮耀與跨年喜悅在球場交會。

倒數煙火將於青埔運動公園施放，共計二千五百二十發煙火，最大四吋彈升空高度可達一百三十公尺、綻放直徑約七十公尺。市府指出，今年煙火以層次編排呈現，象徵揮別二0二五、迎向嶄新的二0二六年，為跨年夜畫下最璀璨句點。

今年跨年晚會將透過TVBS歡樂台、公共電視同步播出，並於中華電信MOD公共電視播送；數位平台則由TVBS NEWS YouTube頻道及「樂遊桃園」官方Facebook粉絲團全程直播，讓無法到場的民眾也能一同感受桃園跨年的熱鬧氛圍。