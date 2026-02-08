二0二六購新衣過新年~幸福加馬 溫暖加倍小胖叔叔五年不間斷每年陪伴家扶中心150名兒少穿新衣迎新春

春暖花開迎新春，年節的腳步漸近，對許多孩子而言，「穿新衣、過好年」是最單純卻也最珍貴的期待。連續第五年，小胖叔叔同時也是家扶中心的扶幼委員再次以實際行動傳遞溫暖，贊助經費邀請家扶中心的孩子們添購新衣，讓愛與祝福在新年前夕悄悄綻放。

小胖叔叔分享，自己成長的記憶中，過年能穿的新衣往往只是學校制服，因此在踏入社會、具備能力後，便立下心願，希望能讓經濟弱勢的孩子們，也能擁有親手挑選新衣、歡喜迎接新年的美好回憶。今年，他再度捐助經費，讓一五0名兒少每人獲得一千五百元，可自由選購衣褲、鞋襪或寢具等生活用品，本次活動共計八十三戶家庭、一五0名兒少受惠，這一五0名兒少中，其中有二名是小胖叔叔長期認養幫助的孩子，小胖叔叔去年更獲得家扶基金會十年認養人的表揚。

苗栗家扶中心主任蔡慶?表示，許多經濟弱勢家庭在農曆年前，需同時面對下學期學費與生活開銷的壓力，能運用在過年採買上的預算相當有限，替孩子添購新衣往往需要反覆考量。「感謝小胖叔叔在過年前送上的這份大紅包，不僅減輕家庭負擔，也讓孩子們能安心地為自己選擇喜歡的物品。」

前幾年的活動現場，孩子們開心穿梭在賣場中，仔細挑選心儀的衣服與鞋子，臉上掛著藏不住的笑容。有孩子開心地說：「這是我第一次自己選過年的新衣服。」在試穿鏡前的一次次轉身，不只是新衣的喜悅，更是被關愛、被重視的幸福感。蔡慶?主任也特別提到，小胖叔叔多年來輪流照顧不同鄉鎮的家庭，讓更多孩子感受到社會的善意與支持。透過一件件新衣，傳遞的不只是溫暖，更是一份對未來的祝福，陪伴孩子們帶著希望，迎向嶄新的一年。