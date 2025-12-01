二O二五新竹縣友善育家事挑戰賽人氣爆棚 親子同心展現家庭分工力

新竹縣政府推動性別平等從生活做起，今年首度於家具行舉辦「一一四年新竹縣友善育兒與性別平等親職教育活動—家事挑戰賽」，深化性別平等教育，也期盼觀念延伸到家庭，活動消息公開後，吸引許多民眾踴躍報名，共有二十八組家庭到場參與，現場氣氛熱烈，有如親子版的運動競技賽，以折被子、玩具整理等，分組競賽，呈現家庭合作分享的精神。

此次家事挑戰賽的設計以日常生活為核心，規劃套被套、折被子、玩具整理、摺衣服及清掃等多項任務，考驗家庭成員的合作默契與執行效率。活動開始後，各組家庭全力投入，有的家長迅速衝往關卡位置展現實作能力，有的負責口令指揮，孩童們更是以高度專注投入挑戰，趣味與活力交織成為現場最動人的風景。擔任裁判的資深家務達人也笑言：「沒想到大家做家事的熟練度超乎預期！」

活動中，可見親子間自然展現的合作模式與支持力量。多位原本較為害羞的小朋友，在家長鼓勵下逐漸展現自信，變身「家事小隊長」；也有家庭自創分工口號、彼此加油，將家事化為共度時光的甜蜜時刻。

新竹縣政府社會處一日表示，希望透過寓教於樂的方式，讓孩子在日常情境中，建立性別平等與共同分工的觀念，使家務不再是責任分配，而是家庭成員共同參與、共同分享的生活實踐。多位家長也在活動後分享心得，如：「原本以為孩子還不太會做家事，沒想到整理速度比大人還快！」、「第一次看到爸爸這麼認真摺衣服！」

活動在滿滿的笑容、掌聲與溫馨氛圍中圓滿落幕，並於最後頒發「家事達人家庭」獎項，活動加碼發放禮券及可愛動物造型椅，所有參與家庭亦獲贈性平家事分工繪本，鼓勵所有家庭在回家後仍延續參賽的精神，共同參與、分享家事。