二O二五新竹茶花節浪漫開跑！邱臣遠代理市長：打造冬季最美花卉盛會

▲現場茶花盛開展現風姿綽約高貴優雅的魅力。

新竹市年度花卉盛事—新竹市茶花節「覓覓茶花」產業文化活動，於十三日在新竹市茶花產銷班熱鬧開幕，由民富國小舞蹈班開場表演，宣告茶花花期將持續至一一五年二月二十八日止，代理市長邱臣遠邀請市民朋友一起賞花、品花、買花，支持在地最有味道的農業，一起感受新竹冬日限定的美麗景致！

新竹代理市長邱臣遠十三日表示，市府為推廣在地農特產、穩定農民收入，持續與農會合作。每年舉辦荔枝節、好香米、茶花節等活動，並積極帶領米粉、摃丸等優質業者參與國內外食品展，讓國際看見新竹的好味道。此外，更持續推動各項農業補助，並擁有全國唯一的政策，只要是六十五歲以上領有老農津貼的農民，其農保、健保的自付款由市府全額負擔，展現對農民朋友的重視與感謝。

產發處表示，冬季正值茶花盛放，是走訪市郊、親近農業旅遊的最佳時節。新竹市不僅是茶花的主要產區，更擁有超過一千六百種品種，栽種面積約十五公頃，產量佔全台三分之一，是新竹的驕傲。市府推廣茶花產業與休閒觀光連結，除了有茶花園親子闖關尋寶趣，過四關即可兌換茶花皂或園遊券外，園內也安排DIY體驗、互動體驗區、美拍花徑及親子寫生角落，讓民眾能在暖冬氛圍中，感受茶花園區的多層次魅力。

新竹市農會總幹事陳學立指出，茶花是新竹市農業特色品牌。今年活動結合公益行動，民眾只要憑十一至十二月三張紙本發票即可兌換八十元園遊券一張，鼓勵大家在賞花之餘，也能捐發票做愛心。此外，還有茶花拓染帆布袋手作體驗，及小農市集、美食品嚐等精彩項目，現場特別邀請大小朋友喜愛的YOYO姐姐帶來活力演出，並準備限量茶花苗供民眾兌換，讓民眾將象徵富貴喜氣的茶花帶回家栽種，延續花節帶來的感動。

新竹市農會表示，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，茶花節開幕活動十二月十三日至十四日特地安排接駁專車，路線起站為「台鐵三姓橋車站」，訖站為「新竹市茶花產銷班」，十二月十三日三姓橋火車站第一班發車時間八點、末班車十六點；茶花產銷班第一班發車時間為八點三十、最後一班車為十六點三十，每半小時一班車；十二月十四日三姓橋火車站及茶花產銷班首班及末班車時間不變，但改為每一小時一班車，歡迎民眾多加利用。相關活動聯絡方式：新竹市農會電話O三五三八六一四三分機五O六、五OO；茶花產銷班班長邱穩正O九三七一五三三五四，新竹市茶花產銷班地址為新竹市大湖路一六七巷六十三號。

今日茶花節活動，新竹市政府產發處長嚴翊琦、農糧署北區分署新竹辦事處主任姜素梅、桃園區農業改良場助理研究員李寶煌、新竹市農會理事長郭瑞誠、總幹事陳學立、茶花育種協會理事長朱振福、茶花產銷班班長邱穩正、農業金庫副理蕭和鳴、立法委員鄭正鈐服務處副主任蔡進龍、新竹市議會市議員陳?源、黃文政、蕭志潔、吳旭豐、劉康彥、林盈徹與多位里長均到場共襄盛舉。