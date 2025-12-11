二O二五新竹臺大分院 × 台灣微軟智慧醫療應用國際研討會盛大舉行，吸引產學研單位熱烈參與。圖為新竹臺大分院譚慶鼎副院長（中）與臺大醫院、新竹科學園區管理局、台灣微軟及高雄醫學大學等單位貴賓出席研討會。

「二O二五 新竹臺大分院 × 台灣微軟智慧醫療應用國際研討會」盛大登場，透過國際視野與AI臨床創新應用加速智慧醫療跨域合作與數位轉型

「二O二五新竹臺大分院 × 台灣微軟智慧醫療應用國際研討會」於十一日在新竹生物醫學園區研發中心國際會議廳盛大舉行，由新竹臺大分院、台灣微軟與國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局共同主辦。活動以「國際視野與AI臨床創新應用」為主軸，吸引新竹園區企業、智慧醫療業者及全台醫療院所參與，展現智慧醫療在產業與臨床跨域合作下的全新動能。台灣微軟專家技術群吳子強總經理與新竹科學園區管理局胡世民局長親臨現場，並與多位產官學界代表共同見證智慧醫療技術國際化、臨床化與AI化的加速發展。

新竹臺大分院副院長譚慶鼎十一日表示，新竹憑藉全球創新科技與智慧醫療交織的獨特優勢，已成為推動智慧醫療的重要實驗場域。今日醫療結合數位化與智慧化，導入創新AI科技，提供病人更優質的醫療服務與照護品質。我們深信，智慧醫療要真正創造價值，必須以臨床為核心、以病人為中心，全面提升醫療效率，並實現醫學中心及智慧醫療典範的願景。

台灣微軟卞志祥總經理表示，智慧醫療的核心不是科技本身，而是如何讓每一位醫護專業人員更有能力、更有效率地照顧病人。新竹臺大在臨床導入 AI 的速度與深度，是全台最具代表性的示範之一，也展現科技如何真正改善照護品質。台灣微軟將持續與新竹臺大並肩前行，共同打造以病人為中心、以資料為驅動的下一代智慧醫療。

新竹科學園區管理局胡世民局長指出，生醫產業是竹科未來發展重點，並配合「健康臺灣」政策推動生技-資通訊（Bio-ICT）整合，以完善園區建設、提升產業群聚效益，同時期盼與新竹臺大分院及業者持續合作，推動細胞醫療與先進醫材研發，加速商品化，為新世代智慧醫療健康產業鋪路。

此次研討會邀請兩位國際重量級講者分享全球智慧醫療趨勢。微軟醫療與生命科學事業部全球技術長John Doyle以推動醫療數位化的實務經驗，解析數位轉型已成為醫療系統重塑照護模式與提升整體健康成果的關鍵力量，隨著雲端、AI 與資料平台的快速成熟，醫療機構得以更精準地理解病人需求、強化跨場域整合，並打造更具韌性與可持續的健康生態系。美國醫療資訊學會（AMIA）主席兼執行長暨范德堡大學醫學中心（VUMC）生物醫學資訊學部主任的Dr. Peter J. Embi則以美國實務視角，表示「AI 正在重塑全球醫療，而關鍵不僅是技術本身，而是打造一個能「從每位病人持續學習」的學習型醫療系統（Learning Health System）。他強調，AI 必須在完善的治理、倫理與演算法監測架構下運作，才能真正改善醫療品質、效率與公平性，並讓AI 成為臨床團隊的新夥伴，加速知識轉化並為病人帶來更高價值的照護」。兩場演講從國際趨勢與臨床實證雙軌切入，協助與會者掌握全球智慧醫療在全球正在發生的結構轉變。

新竹科學園區具備強大的研發量能，使智慧醫療擁有更深度的落地場域。本次研討會中，博鑫醫電游瑞元執行長與新竹臺大分院環境及職業醫學部施屏主任分別展示科技城如何結合研發動能，推動智慧醫療和健康職場的實際應用，呈現「科技×醫療×永續」跨界合作樣貌。此外，生成式AI應用也是本次關注的焦點之一，新竹臺大分院攜手多個臨床單位展示AI在急診教學、藥事決策、病歷管理與護理教育的應用效果，協助醫護人員以更即時、精準、可靠的方式完成醫療工作。

「二O二五新竹臺大分院 × 台灣微軟智慧醫療應用國際研討會」從國際趨勢、臨床實證到科技創新完整展現智慧醫療的發展路徑，呈現科技如何真正走入臨床第一線。新竹臺大分院表示，未來將持續與國內外科技及醫療夥伴深化合作，強化智慧醫療的臨床價值，打造更安全、永續、以人為中心的健康照護環境。