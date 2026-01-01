二O二六元旦升旗 高虹安市長與四千五百位市民齊迎新年 宣布啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫

元旦升旗典禮大合照。

▲元旦升旗典禮大合照。

一一五年的第一天清晨，新竹市政府於市府前廣場舉辦「竹風揚旗迎新年」元旦升旗典禮，現場從長輩、親子家庭到青年學子齊聚一堂，氣氛隆重而溫暖，突破新高吸引超過四千五百位市民不畏寒風齊聚國旗下，在第一道晨光中迎接嶄新的一年。現場也規劃「元旦壽星慶生活動」，邀請一月一日出生的市民一同歡慶新年，象徵城市與市民共享新年榮耀，市長高虹安更於致詞中宣布啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫，打造國際級多功能城市地標。

廣告 廣告

新竹市長高虹安一日表示，元旦升旗不只是迎新的儀式，更是市府團隊回顧責任、檢視成果的重要時刻。三年來，市府以「安居科技城」為核心，從教育、交通到社會福利，持續將政策落實在市民的日常生活中，讓市政成果不只是數字，而是市民真正感受得到的改變。在市府團隊持續努力下，競選時承諾的政見達成率已超過八成，平均每兩天就有一項公共工程開工或完工，展現竹市高效率的執行力。

市長高虹安指出，教育是城市最長遠、也最重要的投資。在教育方面，市府持續改善校舍與教學設備，讓孩子安心學習、家長放心托付；在交通安全上，以數據為本改善易肇事路口與人行空間，讓回家的路更加安全；在社會福利上，從育兒補助到長者照顧，持續加碼並擴充服務據點，讓照顧不留空白。

面對國際經濟情勢不確定與民生物價壓力，高虹安市長也宣布，竹市三年來已減債八十三億元，每位市民平均負債自二萬多元，大幅降至三千八百一十六元，正穩健邁向「零負債」城市；市府也規劃於今年春節前發放每位市民五千元消費金，預估超過四十五萬位市民受惠，新生兒亦納入發放對象。市府希望以最直接、最有感的方式，減輕市民生活負擔，同時帶動在地消費，讓城市經濟形成正向循環。

高虹安市長致詞時同時正式宣布，市府今年將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫，規劃打造一座結合國際賽事、大型演唱會及科技產業會展功能的多功能場館，補齊新竹市大型公共展演設施的重要拼圖，為城市發展注入嶄新動能。「新竹值得擁有一座國際級的生活地標」。她說，未來的小巨蛋不僅是運動場館，更將結合文化、音樂、展演與科技交流功能，讓年輕人的活力有舞台揮灑，也讓城市的希望持續累積。

社會處說明，今天活動現場也規劃音樂演出、手作體驗及互動闖關活動，並接續辦理「音樂饗宴及早安新竹市集」，讓市民在迎接新年的同時，品嚐在地早餐風味、感受城市溫度，現場並限量提供六張面額一百元的「早安新竹市集券」，民眾於指定拍照區完成打卡即可兌換。

社會處補充，此次元旦升旗典禮特別設計「吉祥物活力集點卡—三寶開新年」互動闖關活動，民眾可於展演及市集區完成指定任務，認識新竹城市吉祥物故事，並有機會獲得限量「新竹市皮卡娃包」紀念品，增添參與樂趣新的一年，市府將持續以市民需求為核心，讓政策走進生活、讓成果被感受，與市民攜手迎向更宜居、更幸福的新竹。