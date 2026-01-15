二O二六台灣心肌梗塞日記者會展現「守心生命鏈」成效 「竹塹救心，科技守護」新竹臺大攜手縣市消防

二O二六台灣心肌梗塞日記者會展現「守心生命鏈」成效，響應一月十九日「一一九台灣心肌梗塞日」，為提升民眾對心肌梗塞的警覺與應變能力，新竹臺大分院攜手台灣心肌梗塞學會與中華民國心臟基金會舉辦「竹塹救心，科技守護─二O二六 一一九台灣心肌梗塞日記者會」。活動邀請新竹市衛生局陳厚全局長、消防局陳家慶副局長，以及新竹縣政府衛生局殷東成局長、消防局李立成副局長，台灣心肌梗塞學會黃群耀理事長、黃偉春榮譽理事長共同出席，展現大新竹地區「院前消防、院內醫療」跨域合作守護生命的決心。

廣告 廣告

記者會中，曾歷經急性心肌梗塞的辜先生透過手寫感謝信分享自身獲救歷程。辜先生表示，當天上午從事鐵門安裝工作時，與弟弟一同搬運重達一百三十公斤的玄關門，過程中於電梯口突然倒下並失去意識，經送醫後確診為急性心肌梗塞。所幸在院前急救與院內醫療團隊即時接力下成功搶回一命，目前已恢復正常生活，並持續回診追蹤。

辜先生的弟弟亦透過另一封手寫信分享當下的急救經驗。他回憶，看到哥哥突然倒地時第一時間立即撥打 一一九，並依派遣中心救護人員冷靜且清楚的線上指導，持續進行心肺復甦術（CPR），直到救護車抵達現場接手處置。事後醫師也向家屬說明，第一時間正確執行 CPR 是影響後續搶救成效的重要關鍵，讓家屬深刻體會「撥打 一一九、照著指示做」在生死關頭的關鍵價值。

另一位曾因心肌梗塞緊急送醫的病友蔡先生則親自到場分享自身經歷，表示今年一月一日中午十二時左右於家中突然感覺身體不適，隨後出現明顯胸悶、胸痛症狀，於症狀出現後十分鐘內即緊急送醫。到院後醫療團隊立即安排心電圖檢查，迅速確診為急性心肌梗塞，並隨即啟動緊急醫療處置流程，於九十分鐘內將病人送入導管室，並於當日下午一 時完成緊急心導管手術。蔡先生術後入住加護病房密切觀察，病況穩定後轉入一般病房持續治療，最終於一月六日順利出院，並於一月十三日回院門診追蹤，整體復原狀況穩定。蔡先生也呼籲民眾，一旦出現胸痛、胸悶、冒冷汗或喘不過氣等症狀，務必把握黃金時間撥打一一九，爭取即時救治機會。

新竹臺大分院吳志成副院長表示，新竹臺大分院已建置完整的急性心肌梗塞救治團隊，整合醫院多個醫療專科團隊等資源，建立標準化救治流程與黃金時間管理系統，確保病人在第一時間獲得最適切的醫療介入。他強調，心肌梗塞救治關鍵在於「快、準、整合」，透過制度化流程、院前通報與跨專業團隊即時應變，可大幅提升存活率並改善預後，也凸顯新竹臺大分院在大新竹地區心肌梗塞緊急救助體系中的核心角色。

臺北醫學大學附設醫院副院長暨台灣心肌梗塞學會黃群耀理事長表示，心肌梗塞病人不管是在住院期間或出院後一年間，都有極高的致死率及併發症比率，影響國人健康以及國家生產力甚鉅。台灣心肌梗塞病人有百分之六屬於四十五歲以下年輕族群，另外退休前六十五歲以下的族群占百分之五十二以上的比率。顯見心臟病年輕化的趨勢日益嚴重。新竹地區為科技重鎮，也有相較其他縣市有更多的年輕族群人口比例，自然也更加承受到心肌梗塞這項疾病對於國民健康以及社會影響的衝擊。台灣心肌梗塞學會所提倡的：早期認知、診斷、運送、治療，以及出院後的用藥、復健、風險因子控制，定時回診都是相當重要的心肌梗塞治療環節。心肌梗塞學會除了在到院前強調及早疾病認知、鑑別、轉送治療的重要性之外，對於病人出院後的持續照護，二次風險因子預防也提出心肌梗塞後期慢性照護計畫以及指引。希望透過橫向與縱向的持續照護連結，不僅下降心肌梗塞的死亡率及併發症，更改善出院之後病人的復能以及復職機會。

屏東基督教醫院副院長暨台灣心肌梗塞學會黃偉春榮譽理事長表示，一月十九日「台灣心肌梗塞日」於二O一六年開始啟動，提醒民眾有心肌梗塞症狀要打一一九送醫，根據台灣數據心肌梗塞病人只有不到百分之二十經由一一九送醫，民眾熟記救心口訣「心痛喘、盜冷汗、卡緊叫、救護車」，有胸痛、胸悶、合併冒冷汗和喘氣症狀，要立即撥打一一九。二O二四年起學會與健保署高屏分局及縣市衛生局消防局合作啟動到院前心電圖判讀系統制度化，健保署中部分局今年也推動計劃，一年三百六十五天、二十四小時分分秒秒都有醫師即時判讀救護車心電圖，甚至雙抗血小板指導用藥，搭配專業CPR技術的救護員及AED電擊器，救護車就像行動急診室，抵達現場，即刻救援，搶救每一個寶貴的生命及家庭。

亞洲大學附屬醫院內科部主任暨學會王宇澄秘書長強調，心肌梗塞搶救關鍵在於從民眾辨識症狀、撥打一一九、院前心電圖判讀，到院內即刻導管治療所串聯的「守心生命鏈」。學會近年推動院前心電圖制度化、跨縣市資料整合，以及AI與數位工具導入，目的在縮短缺血時間、降低死亡與後遺症風險，讓急救更精準有效，守護更多家庭。

新竹臺大分院急診醫學部副主任陳俊維醫師指出，急診醫師團隊長年參與新竹市消防局與新竹縣政府消防局的醫療指導工作，從派遣中心即時指導旁觀者進行心肺復甦術（CPR），到線上判讀救護人員執行的院前12導程心電圖檢查結果，提前啟動院內心導管團隊，使院前救護與院內醫療無縫接軌，爭取關鍵救治時間。醫院亦與消防單位共同進行救護品質管理與研究計畫，持續提升整體急救品質，守護大新竹地區民眾健康。

新竹臺大分院心血管中心主任謝慕揚醫師表示：「心跳停止後每延遲一分鐘，存活率即下降七至百分之十，辜先生家屬與現場民眾在黃金時間內施行CPR，為後續醫療爭取到關鍵時機。」辜先生此次能成功搶救，關鍵在於現場家屬於黃金時間內正確執行CPR，使院前後消防與醫療團隊得以緊密銜接，完成即時且有效的急救處置。心肌梗塞病人到院後，醫療團隊會迅速評估並啟動治療，以縮短心肌缺血時間、降低心臟永久性損傷風險；此案例也顯示，急性心肌梗塞病人常合併心血管疾病，需接受全方位追蹤照護。他並提醒，心肌梗塞並非高齡族群專屬，民眾應提高警覺、及早預防。

活動現場特別表揚六名傑出救護員，肯定其在第一線展現的專業判讀與即時應變能力：

新竹市消防局：竹光分隊劉穎忠、彭宇禾；金山分隊張涵淇。

新竹縣政府消防局：橫山分隊劉名洲（小隊長）、關西分隊吳志霖、光明分隊賴俊傑。