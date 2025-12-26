二O二六獅耀草屯元旦升旗健行

草屯鎮公所等主辦單位呼籲各地民眾踴躍參加二O二六獅耀草屯元旦升旗健行活動（記者張瑞惠攝）

記者張瑞惠／草屯報導

草屯鎮元旦升旗健行活動已連續舉行第十四年，每年一月一日已成草屯全鎮鎮民習慣的既定行程，草屯鎮長簡賜勝邀請全台民眾來草屯認識草屯，共同參與曾獲網路評選全台十大元旦特色活動之一的草屯鎮元旦升旗健行，以青春活力迎接嶄新的二O二六年。

草屯鎮公所、代表會及草屯獅子會、南投縣中小企業協會、玉蘭獅子會等機關團體，主辦「二O二六獅耀草屯，元旦升旗南投企協作伙來，九九峰氦起來，平林親子健行趣」活動，今年將活動移至「九九峰氦氣球樂園」外廣場，主辦單位歡迎鄉親朋友一同來到以葡萄、荔枝、栗子南瓜等農作栽培聞名全台的平林里「相揪來散步」，參加元旦升旗典禮迎新納福，用朝氣、活力與成千熱情民眾共同感受二O二六年第一道好運。

元旦健走活動到場即為報名，全程環形路線僅三公里餘，沿路平坦適合全家老少參與。暖身操後鳴笛出發於九九峰氦氣球樂園前廣場起走，沿途路過鐵棟咖啡、毓繡美術館、永安宮，民眾可稍事休息喝口水，健行路線途經平林國小，學校東屏九九，烏溪環西南，山川秀氣鍾毓其間；接著進入社區住家聚落，居家髮廊、小吃部、雜貨店、土地公福德祠，展現出農家樸實景觀，平學路一路兩旁翠綠荔枝園夾道，沿途有數個涼亭可放慢節奏體驗慢活，最後沿著藝術大道而行，完成環形健行路線，回到九九峰氦氣球樂園前廣場。

（記者張瑞惠攝）

主辦單位歡迎民眾踴躍參加，除有紀念品可領取(限量一千五百份)，尚有安排摸彩活動，獎品有電視、腳踏車、電風扇、日式蒸煮美食鍋多項家電、日用品獎項豐富。