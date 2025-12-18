二O二六竹市消防形象月曆登場！高虹安市長開箱號召市民力挺城市英雄

此次發表會透過「力與美」的完美結合，展現消防員高強度體能與專業訓練成果。

為提升市民對消防工作的認識與關注，並推廣全民防災教育，新竹市消防局十八日上午在新竹巨城Big City購物中心一樓噴水池廣場舉辦「守護城市脈動 點亮平安每一天—二O二六新竹市消防形象月曆發表」記者會。市長高虹安一同到場對消防人員長期辛勞守護市民安全致上誠摯感謝，並與市民朋友共同見證這場兼具專業與創新的年度發表盛事。

新竹市長高虹安表示，此次發表會展現「力與美」的完美結合，安排特搜救助演練，包含高空垂降、斜降救援與全國義消競技等項目，真實還原救援現場的緊張情境，展現消防員高強度體能與專業訓練成果，並由二O二六消防月曆代言人與專業模特兒攜手演出時尚走秀，塑造極具視覺張力與故事性的展示效果，不僅展現消防人員堅毅專業的一面，更傳達消防人員的熱情與溫度。

高虹安市長指出，消防人員是守護城市最堅強的後盾，透過創意及視覺感受的發表方式，讓更多市民看見城市英雄的努力，更拉近消防員與市民之間的距離。同時感謝新竹巨城購物中心、厚味查理餐飲集團等的協力支持，對提升消防形象與資源挹注皆有莫大助益。

高虹安市長也跟大家宣布一個好消息，她說，今天是她回到市府上班的第一天，走進市長室後就立即簽署「調整、調升消防同仁危險加給」公文，這對消防夥伴來說非常重要，因為在第一線執行各項任務，真的非常辛苦、也充滿風險。很高興在上任後就能為消防同仁爭取更好的保障。

新竹市消防局長李世恭表示，高虹安市長將公共安全視為市政首要任務，深知「照顧好第一線打火弟兄，才能守護市民生命財產」，對消防同仁展現全方位的支持。在高市長的全力推動下，不僅優先將超勤加班費調升至一萬九千元，並致力將編制員額擴充至四百九十八人，實質減輕同仁勤務壓力；在生活照顧細節上，高市長更落實廚娘常時聘用制並調升誤餐費，確保供餐無空窗期，讓同仁隨時都能享用熱騰騰的營養餐點，維持最佳體力。同時，市府也高度重視義消夥伴，領先全國編列每人每年三千五百元健檢補助，守護義消健康。

新竹市消防局長李世恭補充，在硬體建設方面，在市府全力支持下，已投入超過十二億元推動五處廳舍的興整建工程，並成功建置北台灣首座國際搜救犬訓練場，助攻搜救犬Henin與Clay於日前順利通過最高等級MRT測驗，展現竹市與國際接軌的救援實力。為進一步強化救災能量，高市長更已拍板定案「一一五年消防預算加倍」，將全面升級裝備與訓練，以最具體的行動做消防英雄最堅強的後盾，共同打造安心宜居的幸福新竹。

消防局指出，消防形象月曆自二O二三年推出以來，廣受社會各界好評，不僅有助於市民認識消防職責與挑戰，也提升了消防人員士氣與自我認同。二O二六年形象月曆以「守護城市脈動 點亮平安每一天」為主題，透過竹市消防局具代表性的消防人員真實演繹消防員工作日常與平時自我鍛鍊的情景，傳遞城市安全背後的努力與使命感。

消防局表示，為讓市民有機會收藏消防月曆並把滿滿的防災知識帶回家，邀請新竹市民參加消防月曆防災有獎徵答活動，自十二月十八日至二十四日中午十二時截止，凡設籍竹市並至活動網址回答防災常識題( https://forms.gle/7DidKwsXiYrosMfJA )，即可獲抽獎資格，消防局將從完成防災有獎徵答的民眾中抽出300位，每位贈送1份月曆，只送不賣，限定竹市市民才能抽，有意願收藏經典消防形象月曆的市民朋友請把握機會踴躍參加，獲獎名單預訂於十二月二十四日於消防局網站及臉書專頁公布，並於十二月二十六日開放獲獎民眾領取，領取期限至十二月三十一日十七時止。