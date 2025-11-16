于北辰嗆共軍「讓你找不著北」 〈沒出息〉作者寫成新歌了

曾將王世堅(右)語錄改編成〈沒出息〉的歌手王搏，近日又把于北辰(左)名言譜成新歌〈找不著北〉。（合成圖／資料照）

退役少將、桃園市議員于北辰常當綠媒名嘴，包括談天弓飛彈「3發攔截率210％」，Google導航「共軍無法使用會迷路」等，話題不斷。先前將綠委王世堅語錄改編成抖音名曲〈沒出息〉的歌手王搏，近日又把于北辰的「改名于辰」金句創作成新歌〈找不著北〉，笑翻網友。

6.3萬追蹤的粉專「刺綠酸水」分享了一段于北辰之前的談話集錦，被改編成了歌曲，于北辰表示「一旦打進來，我就把信號燈（號誌燈）全部設成紅燈，你就一直等等等」，又說「一旦靠近我，我就掏耳朵，掏耳朵的人，誰都不能碰！」還稱「一旦打進來，我就躲進衛生間（廁所），你敲門，我就說有人！」于北辰更直呼「一旦要抓我，我就改名『于辰』，讓你們『找不著北』（迷失方向）！」

廣告 廣告

刺綠酸水直呼：「〈沒出息〉的原創，出新歌了。各位觀眾，〈找不著北〉～！」原來畫面中惡搞歌曲的作曲王搏，就是〈沒出息〉的創作者。

網友表示「好聽，太有才了」、「真的會笑死！中華民國有他就夠了，光靠講笑話都能笑死敵軍」、「好笑耶！王搏很注意台灣這邊的名嘴」。

于北辰發言常造成話題，日前立法院長韓國瑜喊「自己生病卻要別人吃藥」引發熱議，根據《三立新聞網》報導提到，于北辰14日在《94要客訴》節目強調，他很後悔自己在2020年總統大選時投給韓，「這點我要跟大家自首，實在是難過到今天，對不起，不會有下次了！」

【看原文連結】