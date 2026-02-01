于北辰批藍白幫軍人加薪 謝寒冰忍不住嗆1句

115年度中央政府總預算案持續卡關，針對藍白幫軍人加薪的議題，桃園市議員、退役少將于北辰稱，國家安全的生命跟國軍阿兵哥的生命，當然兩個都重要，但要先保命，加薪才能用；並指國民黨不要用這種方式，讓軍人軍眷幫你們扛立法無能。資深媒體人謝寒冰表示，不知道于北辰到底在胡說八道什麼。現在幫軍人加薪，于北辰是認為哪一點不應該或不對，況且已經三讀通過的法， 政府有什理由可以不執行。

于北辰近日在節目中表示，政黨之間有歧見OK，但現在民生、國安、經濟，全被立院的怠工給拖垮了。他更稱，到底國家安全的生命跟國軍阿兵哥的生命，哪個重要？當然兩個都重要，但是要先保命，加薪才能用啊，國家安全不保，加薪那叫做空頭支票。國民黨不要用「不加薪就不給」這種方式，讓軍人軍眷幫你們扛立法無能。

對此，謝寒冰今(1日)在政論節目《新聞大白話》中表示，說真的，他不知道于北辰在說什麼，實在看不太懂這個人的邏輯，國軍到底怎樣訓練出一個將軍的邏輯能夠這麼混亂，每天不知道就問A答B，在那邊自問自答，不知道他到底在胡說八道什麼。請問一下于北辰將軍，你當軍人時有沒有領薪水，現在幫軍人加薪，你認為有哪一點不應該或是不對？況且已經是三讀通過的法， 政府有什理由可以不執行。

