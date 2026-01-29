于北辰指解放軍不敢打台灣 前空軍副司令反擊：別再吹牛

大陸官方於1月24日證實，中共中央軍委副主席張又俠因涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，引發外界高度關注。對此，桃園市議員、退役少將于北辰27日表示，外界常在爭論「到底是要打台灣的人怕，還是被打的台灣人怕」，但他的判斷是「打台灣的人更怕」，直言解放軍其實比台灣更畏懼發動攻台行動。對此，前空軍副司令張延廷28日就表示，這類推論多屬假設性問題，容易流於「瞞天過海、吹大牛、夜郎自大」。

張延廷28日在中天節目《頭條開講》中對相關說法提出嚴厲批評，直指這類推論多屬假設性問題，容易流於「瞞天過海、吹大牛、夜郎自大」。他以俄烏戰爭為例指出，烏克蘭當初在頓巴斯地區的亞速營曾高喊俄羅斯是「紙老虎」，結果戰爭爆發後不堪一擊，最終幾乎被殲滅殆盡，正是過度膨脹、以嘴皮代替實力的下場。

張延廷強調，「兵者，國家大事」，國防不能靠口號與自我感覺良好，必須回到務實層面。他直言，大陸對台從未放棄以武力解決的選項，台灣必須更加謹慎、務實，避免只停留在言辭上的對抗。他並點出國防現況存在「三個不到位」：第一，總額逾6000億元的軍購進度未全面落實，質疑國安高層準備是否充足；第二，兵力招募嚴重不足，缺額超過5萬人，編現比不到6成，戰力堪憂；第三，部隊士氣未到位，雖然立法院已通過志願役加給，但行政院以違憲為由未發放，基層官兵反彈強烈，恐進一步打擊軍心。

張延廷最後呼籲，面對嚴峻的安全環境，台灣必須少一點嘴上逞強，多一點實質準備，否則一旦情勢升高，後果恐難以承受。

