于北辰揭鄭麗文將何鷹鷺案退回考紀會重審，國民黨考紀會：絕非事實。（圖／李智為攝）

國民黨中常委何鷹鷺因發表促統言論，遭國民黨考紀會停止黨職處分，但此案卻送回考紀會重審，退役少將、桃園市議員于北辰揭露是國民黨主席鄭麗文指示重審何鷹鷺的停權處分，但考紀會今天（21日）強調，絕非事實。

由於何鷹鷺頻在抖音發表促統言論惹議，國民黨考紀會18日以違反黨紀為由，通過停止黨職處分。但國民黨副主席李乾龍20日在中央黨部表示，此案已送回考紀會重審，後續將再討論何的資格問題。對此，于北辰表示，背後有鄭麗文都不敢得罪的背後勢力，因為何鷹鷺用自己的名字成立了一個新住民、中配黨部，名稱是「黃樑鷹」黨部，何鷹鷺就是靠著那些人就可選上中常委。

廣告 廣告

于北辰進一步指出，何鷹鷺中常委的處分，地方黨部只能「建議」，決定權在落在考紀委員會，黨中央才能決定中常委能不能處分，且只有「黨主席」可以退回考紀委員會的決議，表示鄭麗文絕對有開會決議要重審何鷹鷺的停權處分。

對於于北辰的質疑，考紀會今天下午發布新聞稿指出，11月18日下午，國民黨召開第28屆中央考紀會第一次臨時會，會中針對何鷹鷺相關公開爭議性言論，經正式檢舉依據本黨黨員違反黨紀處分規程第15條，與會全員通過停職處分。

考紀會進一步表示，何鷹鷺收到處分書後，依據同規程的規範，向中常會提出申訴案。經11月19日中常會會中三位中常委表示意見，會中常委提及何具中常委身份，應尊重中常會。另有中常委表示，受檢舉人應有表示意見的機會，經中常會討論後決議接受申訴案，送回考紀會審議。常會並通過附帶決議，因程序尚未完成，在申訴期間原處分尚未正式生效。

考紀會強調，考紀會目前正依相關規定與行政程序，繼續辦理中，依時程召開中央考紀會審議。部分媒體報導提及，本案「黨主席」可以退回中央考紀委員會的決議，以上報導絕非事實。



回到原文

更多鏡報報導

鄭麗文拜訪韓國瑜 承諾國民黨中央必是其最堅強後盾

「鄭黃會」順利落幕 昔藍白合破局苦主侯友宜發聲了

國民黨團將修《國籍法》保障中配參政權 陸委會：「效忠」仍是核心問題