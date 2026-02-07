于北辰曾批張善政春聯不吉利 粉專今拿賴「七喜春來」打臉

退役少將、桃園市議員于北辰2024年曾批評，桃園市長張善政的春聯「龍來桃喜」因為包含「喜」字不吉利，但今年總統府春聯以「七喜春來」呈現，臉書粉專「政客爽」6日指出，按照于北辰當年的邏輯，用台語唸同樣不吉利，質疑為何這次于北辰卻保持沉默。

2026總統春聯。(圖/總統府)

2024年張善政送出的春聯題有「龍來桃喜」4個大字，當時于北辰與民進黨桃園市議員黃瓊慧共同批評該春聯，于北辰稱「聽里長說這張被退貨，『老人家不喜歡』」，認為春聯中的「喜」字不吉利。然而今年總統府的春聯以「七喜春來」4字呈現，代表平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情與和樂。

廣告 廣告

粉專「政客爽」貼文寫道，兩年前一代美人黃瓊慧跟「數學鬼才」于北辰，痛批張善政春聯裡有「喜」字不吉利，今年賴清德的春聯叫「七喜春來」，按照他們的邏輯，用台語唸也是不吉利。

(圖/中天新聞)

粉專「政客爽」質疑，「啊怎麼這麼安靜，笑喜欸」，更透露，當初于北辰前來踢館，被拿出蔡英文的春聯反駁，「他就把我封鎖了，哭哭」。

網友紛紛留言，「這個于先生，還是個退役將領，我真的無言到極點」、「不如來瓶七喜汽水」、「春聯要改成綠紙來寫，比較符合」、「不是要去中？寫中國的春聯幹嘛？過中國春節幹嘛？過中國元宵節燈會幹嘛呢？」、「請問賴的春聯和馬年有什麼關係？」、「于北辰數學老師還是好好教數學就好了」。

此外也有網友表示，「雙標綠營也不是近兩三年的事情了，早在20幾年前就看過很多雙標行為了，譬如國民黨的喝醉要下台負責，民進黨的喝醉叫與民同歡」。

延伸閱讀

國民黨台中市長初選民調時程曝光惹議 黨中央：不會公布日期

台中姊弟之爭有解！楊瓊瓔：競爭非對立而是接力

國民黨台中市長「姊弟之爭」有解？3月底前內參民調決勝負