于北辰桃園南門市場拜年 祝攤商生意興隆

桃園市議員于北辰選在年前採買高峰期走訪桃園區南門市場。圖：于北辰提供

農曆春節將至，桃園市議員于北辰近日率領服務團隊，特別選在年前採買高峰期走訪桃園區南門市場。于北辰身著粉紅色飛行夾克，親自向攤商及採買民眾拜年，並在熱鬧的市場街道中逐一發放特製福袋與賀歲春聯，與市民朋友親切合影，現場喜氣洋洋、氣氛相當熱絡。

桃園市議員于北辰親自向攤商及採買民眾拜年。圖：于北辰提供

除了傳遞新春祝福，于北辰也特別藉此機會實地關心年前的物價波動與傳統市場的庶民經濟狀況。他逐一與店家握手寒暄，祝大家生意興隆、馬年大吉，展現深耕社區的服務熱忱與親和力。

桃園市議員于北辰也特別藉此機會實地關心年前的物價波動與傳統市場的庶民經濟狀況。圖：于北辰提供

透過走訪市場第一線，于北辰服務團隊將滿滿的喜氣直接送到民眾手中，讓南門市場洋溢著濃厚的年味。

