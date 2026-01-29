于北辰稱解放軍不敢打台灣 張延廷反嗆：別再吹牛

桃園市議員、退役少將于北辰27日表示，外界常在爭論「到底是要打台灣的人怕，還是被打的台灣人怕」，但他的判斷是「打台灣的人更怕」，直言解放軍其實比台灣更畏懼發動攻台行動。對此，前空軍副司令張延廷28日表示，這類推論多屬假設性問題，容易流於「瞞天過海、吹大牛、夜郎自大」。

空軍前副司令張延廷。（中天新聞）

于北辰在節目上，以大陸官方於1月24日證實，對岸中央軍委副主席張又俠因涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，發表上述評論。他還宣稱，習近平現在最需要的是「萬佛朝宗」。

張延廷28日在中天節目《頭條開講》中對于北辰相關說法提出嚴厲批評，直指這類推論多屬假設性問題，容易流於「瞞天過海、吹大牛、夜郎自大」。

張延廷以俄烏戰爭為例，他說，烏克蘭當初在頓巴斯地區的亞速營曾高喊俄羅斯是「紙老虎」，結果戰爭爆發後不堪一擊，最終幾乎被殲滅殆盡，正是過度膨脹、以嘴皮代替實力的下場。

張延廷強調，「兵者，詭道也」。「兵者，國家大事」，國防不能靠口號與自我感覺良好，靠吹牛是不行的，一定要回到務實層面，「我們有多少的底氣，一定要想到這個」。

張延廷說，大陸對台從未放棄以武力解決的選項，台灣必須更加謹慎、務實，不要吹牛，避免只停留在言辭上的對抗。

中天節目《頭條開講》。（中天新聞）

張延廷並點出國防現況有「三個不到位」，第一是「軍購不到位」。總額逾6000億元的軍購沒到位，錢付了東西還沒到，為什麼不趕快到位？這方面國安高層準備不夠，「至少一半3000億先到位，但國安單位好像不當一回事」、「說的多、做的少」。

第二是「招募沒到位」。兵力缺額超過5萬人，編現比不到60%，因為打仗靠士兵，基層都是士兵，士兵就是戰力，招募不到位，戰力堪憂。

第三是「部隊士氣未到位」。雖然立法院已通過志願役加給，但行政院以違憲為由凍結不實施；已發的追回去；軍人到目前為止士氣不高，基層官兵反彈強烈，恐進一步打擊軍心。

張延廷呼籲，不要吹大牛，輕敵；美國兵推每次失敗，國軍若打得過解放軍，難道國軍打得贏美軍？所以面對嚴峻的安全環境，台灣必須少一點嘴上逞強，多一點實質準備，否則一旦情勢升高，後果恐難以承受。

