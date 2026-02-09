于國華出版「學美之心」 勉勵讀者建立品味對抗AI

（中央社記者趙靜瑜台北9日電）從念航太工程的理工男到轉行成為藝術行政學者，台北藝術大學研發長于國華出版「學美之心」，「只有找回感官主導權，建立自己的品味座標，才不會在AI科技浪潮中迷失自我。」

于國華接受中央社記者專訪表示，在人工智慧飛速發展的今日，AI雖能處理海量資訊，模仿美感，但它終究缺乏一樣人類最核心的特質，那就是「感覺」。于國華表示，AI可以分析數萬張名畫的比例，卻學不會對美的「動機」與「感動」，「那份獨一無二的審美體驗，正是人類在AI時代最重要的存在價值。」

于國華表示，科技社會大家多少有所體悟，「過去我們請AI協助工作，現在漸漸委託AI替我們做決定。當我們越來越依賴演算法與網評分數時，大數據可能正在影響我們的品味，讓我們忽略了那些獨特卻能觸動心弦的事物。」

于國華大學念航太工程，在大學時參加服務性社團，開啟他對生命的體會與想像，之後投身報社擔任文化記者，選擇投身教職，在藝術文化領域浸淫與分享。他上一本出版的「學美之旅」帶著讀者透過感性文字走訪各地尋找美，新書「學美之心」則是分享在生活中如何「感受」美。

于國華表示，要培養這種能力，可以從生活中練習，在任何地方主動去覺察光影、氣味與溫度，「我常對著天空拍雲，拍到一定程度的量，就有了自己對於環境的看法跟想像。」後來于國華意識到，當他開啟感受力，觀察周遭，「我發現我隨時在被世界『取悅』，這讓我感到快樂。」

于國華認為，「美」必須來自生活中有意識地覺察，當人們學會隨時被世界「取悅」，「我們便是在不斷豐富自己的人生，最終成就了『自己』這件完整的生命傑作。」于國華認為「人生即藝術，藝術即人生」，「這不只是一句口號，而是當我們真正打開感官、與環境互動時，最真切的生命實踐。」

于國華說，偶然看到發黃的舊照片，那份心頭的五味雜陳就是一種美，「即使圖像模糊，我們仍能透過記憶連結美好的想像，重新產生力量。」于國華也建議可以隨時寫下體驗，「描述經驗就是重新整理、記錄並創造感官的意義，這些文字會豐富我們的內在小宇宙，讓我們更有能力感受大宇宙之美。」（編輯：張銘坤）1150209