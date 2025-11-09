于容的蝴蝶效應 本季職籃裁判的權威不容侮辱 TPBL發憤圖強

于容(右)引發職籃界蝴蝶效應，十分深刻明顯。 (魏冠中攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】第二季TPBL的職籃例行賽已經登場3個禮拜，第六季的老聯盟PLG才匆促上陣，在TP的26場例行賽和PLG例行賽3戰可清楚看見雙聯盟本季在裁判權威的確立上，已經建立了牢不可催的高牆機制，尤其是戰況激烈的TPBL，無論是外籍教練還是球員球星，在和裁判溝通判決尺度過程中，都已經謹守不可侮辱裁判的基本立場，這要好好感謝奧運頂級裁判于容的出走，他確實對國內職籃裁判的貢獻卓著。

上一季的職籃賽，于容擔綱TPBL總冠軍賽裁判場次最多，但他在極度緊張關鍵的總冠軍賽曾經吹了林書豪一個T(技術犯規，違反運動精神犯規)，當場讓林書豪傻眼抗議，也逼使個性直爽的新北國王隊董事長王文祥當場掏出手機錄影，他站在球場中線旁邊隊裁判錄影蒐證的過程，不僅讓現場爆滿6千位觀眾看傻了眼，也讓所有電視機前欣賞林書豪職籃比賽最後身影的幾十萬球迷印象深刻。

王董直爽的蒐證動作，後來是如何化解，外人難以知曉，但于容確實是在TPBL好像無容身之地，黯然離開了TPBL龐大的裁判行列，可于容畢竟是被世界最大的FIBA核定為奧運金牌站等級的頂尖現役裁判，單單是在世界盃男女籃球賽就已經被點名擔綱飛行8年，飛往世界各大城市擔任世界盃中立裁判，所以本季的PLG裁判名單迅速出現了于容大名，並且在台北富邦勇士隊主場開幕戰執法，宣告于容還是被全國最高等級籃球賽視為王牌的司法官。

不過，于容風波仍然在TPBL帶來很大幅度的蝴蝶效應，本季例行賽的TPBL各隊總教練在言行舉止上似乎都謹守皇后貞操不容懷疑的底線，各隊一線球星和裁判之間的溝通也都很明確地停留在理性互動尺度上，像是小淘氣型的洋將如沃許本(新北國王隊)，則在場上發脾氣之前立刻會有學長或資深本土球員上前，阻擋他和裁判進行貼身互動、言詞溝通，顯然TPBL各球隊高層和官方技術部門早在上球季結束之初就已經建立共識，各球隊的任何成員(包括GM、領隊、教練、球員)都不允許侮辱裁判，或比出愛心手勢。

TP和PLG的裁判在比賽中會不會有出錯判決呢?當然會有，這也必然是比賽的一部分，但是在現代高精密度科技監測的多角度錄影轉播比賽下，任何一個裁判的視覺死角、雙標尺度的犯規判決、跑位疏漏的錯哨漏哨，甚至妨礙中籃的火鍋阻攻判決，都可以透過錄影回放審查更正，這些檢討與修正的程序很嚴謹，國內外的籃球賽事都是如此，所以參加比賽的任何教練球員與GM，都必須以專業水準和聯盟溝通討論，不能以似是而非的模糊言論攻擊裁判。

在FIBA(國際籃總)世界盃和奧運會比賽，涉及到200個參賽國的男女球隊，在最高等級比賽中也會發生裁判錯判漏判，但FIBA最高當局的處置通常不會公開裁判行為調查的公正性與懲處，而是以最嚴厲以最迅速處置應變，某一年在北京舉行的世界盃四強準決賽，有兩名中立國裁判因為一次吹判錯誤，當天賽後即被通知離境，也就是第一時間被趕出裁判村(五星級酒店)，而且立即護送到國際機場飛返歐洲的法國、立陶宛。這種立法裁判被驅離比賽城市的作法，其實有很多方面是參考FIFA(國際足球總會)的措施，因為全世界最瘋狂的球賽是發生在足球場端，甚至有不理性球迷會追殺足球裁判到他的家鄉，這種球場外案例已經數不勝數。

相對於FIBA(國際籃總)、FIFA(國際足總)的比賽壓力和悲劇，我國職籃的裁判權威樹立，一方面要靠球隊、球賽主辦人、裁判之間的訓練、溝通，再方面，聯盟最高當局和個球團有錢大老闆之間的自我訓練與要求也都不可少。

于容的蝴蝶效應，和球季外各職籃聯盟高層有人丟官、掛冠，或是某些球團增設高層防火牆的人事異動，看在內行人眼裡，或許只是會心一笑，但職籃比賽品質的提升，或許就是在這種會心一笑間獲得確保。

本季TPBL的裁判生態出現重大轉折，場上球員的表現必須更穩重。 (潘安彥攝影)

約旦血裔的攻城獅隊總教練極具喜感，他的阿拉伯式溝通模式也是球場一大看點。 (潘安彥攝影)

