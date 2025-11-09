于容的蝴蝶效應 本季職籃裁判的權威不容侮辱 TPBL發憤圖強
TPBL的七隊戰績大挪移，引發很多裁判和球隊GM、總教練之間的尖銳溝通。 (潘安彥攝影)
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】第二季TPBL的職籃例行賽已經登場3個禮拜，第六季的老聯盟PLG才匆促上陣，在TP的26場例行賽和PLG例行賽3戰可清楚看見雙聯盟本季在裁判權威的確立上，已經建立了牢不可催的高牆機制，尤其是戰況激烈的TPBL，無論是外籍教練還是球員球星，在和裁判溝通判決尺度過程中，都已經謹守不可侮辱裁判的基本立場，這要好好感謝奧運頂級裁判于容的出走，他確實對國內職籃裁判的貢獻卓著。
上一季的職籃賽，于容擔綱TPBL總冠軍賽裁判場次最多，但他在極度緊張關鍵的總冠軍賽曾經吹了林書豪一個T(技術犯規，違反運動精神犯規)，當場讓林書豪傻眼抗議，也逼使個性直爽的新北國王隊董事長王文祥當場掏出手機錄影，他站在球場中線旁邊隊裁判錄影蒐證的過程，不僅讓現場爆滿6千位觀眾看傻了眼，也讓所有電視機前欣賞林書豪職籃比賽最後身影的幾十萬球迷印象深刻。
王董直爽的蒐證動作，後來是如何化解，外人難以知曉，但于容確實是在TPBL好像無容身之地，黯然離開了TPBL龐大的裁判行列，可于容畢竟是被世界最大的FIBA核定為奧運金牌站等級的頂尖現役裁判，單單是在世界盃男女籃球賽就已經被點名擔綱飛行8年，飛往世界各大城市擔任世界盃中立裁判，所以本季的PLG裁判名單迅速出現了于容大名，並且在台北富邦勇士隊主場開幕戰執法，宣告于容還是被全國最高等級籃球賽視為王牌的司法官。
不過，于容風波仍然在TPBL帶來很大幅度的蝴蝶效應，本季例行賽的TPBL各隊總教練在言行舉止上似乎都謹守皇后貞操不容懷疑的底線，各隊一線球星和裁判之間的溝通也都很明確地停留在理性互動尺度上，像是小淘氣型的洋將如沃許本(新北國王隊)，則在場上發脾氣之前立刻會有學長或資深本土球員上前，阻擋他和裁判進行貼身互動、言詞溝通，顯然TPBL各球隊高層和官方技術部門早在上球季結束之初就已經建立共識，各球隊的任何成員(包括GM、領隊、教練、球員)都不允許侮辱裁判，或比出愛心手勢。
TP和PLG的裁判在比賽中會不會有出錯判決呢?當然會有，這也必然是比賽的一部分，但是在現代高精密度科技監測的多角度錄影轉播比賽下，任何一個裁判的視覺死角、雙標尺度的犯規判決、跑位疏漏的錯哨漏哨，甚至妨礙中籃的火鍋阻攻判決，都可以透過錄影回放審查更正，這些檢討與修正的程序很嚴謹，國內外的籃球賽事都是如此，所以參加比賽的任何教練球員與GM，都必須以專業水準和聯盟溝通討論，不能以似是而非的模糊言論攻擊裁判。
在FIBA(國際籃總)世界盃和奧運會比賽，涉及到200個參賽國的男女球隊，在最高等級比賽中也會發生裁判錯判漏判，但FIBA最高當局的處置通常不會公開裁判行為調查的公正性與懲處，而是以最嚴厲以最迅速處置應變，某一年在北京舉行的世界盃四強準決賽，有兩名中立國裁判因為一次吹判錯誤，當天賽後即被通知離境，也就是第一時間被趕出裁判村(五星級酒店)，而且立即護送到國際機場飛返歐洲的法國、立陶宛。這種立法裁判被驅離比賽城市的作法，其實有很多方面是參考FIFA(國際足球總會)的措施，因為全世界最瘋狂的球賽是發生在足球場端，甚至有不理性球迷會追殺足球裁判到他的家鄉，這種球場外案例已經數不勝數。
相對於FIBA(國際籃總)、FIFA(國際足總)的比賽壓力和悲劇，我國職籃的裁判權威樹立，一方面要靠球隊、球賽主辦人、裁判之間的訓練、溝通，再方面，聯盟最高當局和個球團有錢大老闆之間的自我訓練與要求也都不可少。
于容的蝴蝶效應，和球季外各職籃聯盟高層有人丟官、掛冠，或是某些球團增設高層防火牆的人事異動，看在內行人眼裡，或許只是會心一笑，但職籃比賽品質的提升，或許就是在這種會心一笑間獲得確保。
本季TPBL的裁判生態出現重大轉折，場上球員的表現必須更穩重。 (潘安彥攝影)
約旦血裔的攻城獅隊總教練極具喜感，他的阿拉伯式溝通模式也是球場一大看點。 (潘安彥攝影)
其他人也在看
NBA》獨行俠表現讓狀元受打擊 Dirk暖心給建議
達拉斯獨行俠開季戰績不佳，今年選秀狀元Cooper Flagg坦承自己受到打擊，對此生涯21個球季都效力獨行俠的名人堂球星Dirk Nowitzki以過來人的身份給出鼓勵與建議。TSNA ・ 5 小時前
NBA/昔日射手不如當年 獨行俠傳評估交易湯普森可能性
達拉斯獨行俠近期表現低迷，戰績僅2勝7敗暫居西區墊底，昔日「浪花兄弟」之一的湯普森（Klay Thompson）更陷入空前低潮，如今更有消息稱，獨行俠正在評估送走湯普森的可能性。中天新聞網 ・ 1 天前
難怪需要外籍生！6382人看富邦勇士3洋將險破紀錄慘敗1洋將的台鋼獵鷹
台北富邦勇士今（8日）在主場和平籃球館風光開幕迎戰台鋼獵鷹，獵鷹昨（7日）才送走NBA等級洋將「半獸人」Kenneth Faried，陣中僅剩翟蒙1名洋將，面對勇士的完全體陣容他們爆冷以112：76大勝36分，勇士輸分達差點破21-22賽季，2022年4月23日交手夢想家時創下的37分紀錄。太報 ・ 14 小時前
WNBA／前紐約自由人隊100勝傳奇教頭傳出離世 享壽87歲
曾執教過NBA、WNBA的傳奇教練阿杜巴圖（Richie Adubato）在本週傳出不幸消息，經家人證實，他於台灣時間11月6日以87歲高齡離開人世。稍早，阿杜巴圖的家人，以及他曾執教過的多支球...聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前
NBA》「香檳哥」重要三分頂住「神棍」反撲 馬刺主場不敗終止火箭五連勝
NBA盃(NBA Cup)季中錦標賽今天(8日)再度點燃戰火，西區C組小組賽上演「德州內戰」，由聖安緯來體育台 ・ 1 天前
NBA/柯瑞沒打…勇士遭金塊慘電 主帥：希望他下場復出
金州勇士今（8日）在一哥柯瑞（Stephen Curry）缺陣的情況下，以109-124輸給丹佛金塊，總教練柯爾（Steve Kerr）賽前表示，曾和柯瑞傳過訊息，希望對方可以在下場比賽歸隊。中天新聞網 ・ 21 小時前
NBA運彩分析》11/8 魔術強大鋒線戰力霸氣足 塞爾提克單腳跳還能走多遠？
明天（8日）NBA美國職籃，波士頓塞爾提克對上奧蘭多魔術之戰，將是塞爾提克連續2場作客奧蘭多的首戰，由於當家球星Jayson Tatum上季季後賽遭遇阿基里斯腱撕裂嚴峻傷勢，本季因傷缺陣下，球隊開季打來氣勢全無，還好近期逐步調整後狀態回穩，反觀魔術前一役客場出賽時，因新轉隊卻開季至今表現很掙扎的Desmond Bane以粗暴防守方式後，竟又將球往對手的頭部附近砸，使得現場球迷噓聲四起慘遭驅逐出場，而搶占新聞版面，此役回到溫暖的主場出賽是否能維持防守侵略性，雙方戰局後續走勢如何變化，由中華民國運動彩券發展協會（CSDA）的CK哥帶讀者一探究竟。Yahoo運動運彩通 ・ 1 天前
足協》王麟祥辭職後的一封信 點出發展的現實困境
上個月2027年亞洲盃資格賽最終輪第4戰，中華男足不敵泰國提早遭淘汰，賽後總教練黃哲明請辭，隊長陳柏良也點出協會後勤問題。中華民國足球協會的理事長王麟祥、秘書長趙士強、技術總監陳亮辰辭職。王麟祥今天也發表「辭職後的一封信」，點出現實困境。TSNA ・ 19 小時前
運彩學堂NBA賽事分析》 勇士三星湊不齊 金塊主場讓分可期
台灣運彩賽事編號 :金塊 vs. 勇士比賽時間：11/8 11:00「運彩學堂」分析推薦 : 金塊 讓9.5 分NBA美國職籃在台灣時間11月8日由丹佛金塊迎戰金州勇士。台灣運彩讓分盤口為金塊讓9.5分，主隊賠率1.66、客隊賠率1.76。金塊戰績5勝2敗，過盤率57%，上場比賽主場面對熱火讓8.5分，最終以10分驚險過盤。有約基奇(Nicola Jokic)在，金塊肯定不會差到哪去，先發陣容完善，板凳上的主要輪替看起來也頗為齊全，沒意外應當照樣能衝擊西區前3。勇士戰績5勝4敗，過盤率56%，上場比賽客場受讓2.5分，最終以5分落敗，柯瑞(Stephen Curry)等三巨頭都沒上場之下落敗並不意外，三位目前都在每日觀察名單，按報導傷勢並不嚴重，也或許是球隊技術性的讓年事已高的球星們獲得輪休喘息。勇士本季客場5場吞下4敗，若主力球員未能及時回歸，碰上金塊幾乎沒有勝算。本場盤口初盤開金塊讓7.5分，目前已經讓到9.5分，這隱含著勇士三名球星都上場的機會不高，金塊開季至今在主場4戰全勝，平均勝分達18分，雖然勇士應不至於輸這麼多，但金塊陣容整齊，讓分值還算在可攻擊的範圍，本場我們推薦主隊讓麗台運動報 ・ 2 天前
比爾被太陽球迷噓爆 泰隆魯認「他還不行」
[NOWnews今日新聞]原本被寄予厚望的「救贖之戰」，卻成了洛杉磯快艇隊的惡夢。快艇後衛比爾（BradleyBeal）今（7）日重返鳳凰城，面對老東家太陽隊，全場手感冰冷，僅拿5分，命中率慘到僅14...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
NBA》Nikola Jokic 3節就準大三元 金塊狂勝少了Stephen Curry的勇士
Nikola Jokic 只打3節就有26分9籃板9助攻，丹佛金塊以129比104大勝少了Steph緯來體育台 ・ 1 天前
找回10年前的豪情壯志 張志豪感謝谷毛維嘉 白薩的激勵和助燃
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】多年前在松山高中被視為下一個高國豪的張志豪，幾經多年浮沉後，最近10天在P互傳媒 ・ 14 小時前
NBA/首節就轟53分！熱火寫史上第3高紀錄
邁阿密熱火今（8日）在家迎戰夏洛特黃蜂，首節熱火就火力全開攻下53分，不僅創下隊史單節新高，也寫下NBA史上第3高紀錄。中天新聞網 ・ 1 天前
NBA》Stephen Curry今日數據 勇士賽程、直播資訊
金州勇士頭號球星Stephen Curry出戰NBA 2025-26賽季。Yahoo奇摩運動 ・ 13 小時前
足協》秘書長辭職後 理事長王麟祥健康考量正式請辭
中華民國足球協會今天表示，理事長王麟祥於2025年11月8日正式請辭職務。此次請辭主要出於健康考量，感謝理監事與協會團隊於任內的共同努力與支持，並期盼未來協會能延續改革方向，持續深化基層培育、治理強化與專業化運作，讓足球在台灣社會中發揮更長遠的正面影響力。TSNA ・ 19 小時前
NBA》LeBron James今日數據 湖人賽程、直播資訊
洛杉磯湖人LeBron James出戰NBA 2025-26賽季。Yahoo奇摩運動 ・ 13 小時前
NBA 2025-26新賽季懶人包：NBA賽程、NBA直播資訊、NBA Cup、聖誕大戰、全明星賽重要時程總整理
NBA 2025–26賽季為NBA第80個賽季，本季例行賽於台灣時間2025年10月22日開打，將一路戰至2026年4月13日Yahoo奇摩運動 ・ 13 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前