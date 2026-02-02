于文文演出「捂胸口頻眨眼」跌坐舞台 無意識癱軟在地急送醫

于文文日前演出過程疑似身體不適，失去意識癱軟在地。(圖／粘耿豪攝)

歌手于文文演唱《體面》一曲走紅歌壇，日前出席貴州商演活動，演出過程疑似出現身體不適的狀況，在轉身時失去意識癱軟在地，嚇壞在場所有人，隨即被工作人員送往醫院治療。

于文文昨（1）日參加貴州安順市商演活動，不知道是否氣溫過低，在舞台上演唱到一半時，出現身體不穩、頻繁眨眼等狀況，她則是強忍不適，多次捂住胸口、扶腿支撑，沒想到轉身後，便直接蹲在舞台上，工作人員察覺有異，立刻上前試圖攙扶，于文文便喪失意識，癱軟在地上，工作人員隨即用擔架將她抬下舞台，送上救護車到醫院接受治療，並由歌手吳克群臨時救火，上台演唱兩首歌，安撫台下觀眾的情緒。

于文文送醫後，所幸身體沒有大礙，稍作休息之後，所屬工作室深夜時在微博發文報平安：「目前沒有生命危險，仍在住院觀察中，感謝大家關心」，細節則未多作說明。

眼見于文文病倒送醫治療，不少網友紛紛留言關切：「請一定要把身體健康放在第一位」、「不要再安排這種無法好好休息的工作行程」、「是否要把病情交代清楚，只說一句『沒有生命危險』，到底是什麼意思」、「看她倒下去那一刻心都碎了」、「照顧好她好嗎?一切以于文文的身體狀況為重」、「務必帶她去做詳細的全身健康檢查」，此外，有網友提到于文文有低血糖病史，推測是穿著單薄處於低溫環境，才會加重身體負荷。

于文文所屬工作室發文回應狀況。（圖／于文文Studio微博）

