于文文演唱會突倒地昏迷 本人發聲報平安：很抱歉

【緯來新聞網】加拿大華裔女歌手于文文因演唱〈體面〉廣為人知，昨（1日）晚在演唱會期間卻發生狀況，突然身體不適蹲地，隨後失去意識昏迷，相關畫面在網路瘋傳，引發外界擔憂。工作室當晚發文報平安，表示沒有生命危險，而于文文本人今天也發聲了。

于文文昨天驚傳在演唱會暈倒。（圖／翻攝自于文文微博）

據了解，當天為2026「大明遺韻·遇見安順」美好生活超級LIVE巡迴演唱會——安順站，演出地點在安順市奧體中心體育場，演出邀請多名歌手輪番上陣，包括徐懷鈺、吳克群、張信哲、于文文等人



于文文演唱歌曲〈原罪〉，期間頻頻眨眼，而且手部顫抖，身體明顯不舒服，唱完後轉身蹲在地上，接著癱軟倒地並失去意識，工作人員連忙上前處理，將她抬上擔架送上救護車，緊急送醫治療。



外界都擔憂于文文的狀況，工作室昨天深夜在微博發聲明：「目前沒有生命危險，仍在住院觀察中，感謝大家關心」。于文文本人今天也發文報平安，首先對自己身體的狀況影響舞台上的表演效果道歉，感謝所有人的關心和善意，「現場第一時間救援的工作人員和醫護人員們都很專業和負責，感謝他們每一個人」。



于文文希望大家不要責備活動主辦方和工作室以及工作人員，強調所有行程安排和工作都是在她知曉的情況下接的，「是我自己沒有評估好自己的身體承受能力，與他人無關」，最後要大家愛惜自己的身體，因為沒有任何東西是值得用生命去交換的，「除了健康，什麽都不是你的」。

