于文文演唱會突暈倒昏迷急送醫！工作室深夜回應了

2017年因出演電影《前任3：再見前任》並演唱該片插曲《體面》而廣為人知的加拿大華裔女歌手、演員于文文，2月1日晚間在演唱會現場突發狀況，於舞臺上暈倒昏迷，隨即被緊急送醫治療。相關現場畫面迅速在網路上流傳，引發大批粉絲與網友關切與擔憂。當晚稍晚，于文文工作室發文報平安，表示她目前沒有生命危險，正在醫院接受觀察，並感謝外界的關心。

據陸媒報導，事發當天為2026「大明遺韻·遇見安順」美好生活超級LIVE巡迴演唱會——安順站，演出地點位於安順市奧體中心體育場。該場演出邀請張信哲、于文文、吳克群、徐懷鈺等歌手輪番登臺演出。

根據現場目擊者描述，突發狀況來得十分突然。于文文在演唱歌曲《原罪》期間已顯露不適徵兆，頻繁眨眼，狀態明顯異於平時。隨後，她在舞臺上突然倒地並失去意識。工作人員立即上前處理，將她抬上擔架並送往現場等候的救護車，緊急送往醫院治療。

有粉絲表示，于文文當晚僅演唱了4首歌曲便發生意外。網路上流傳的現場影片顯示，她在唱完最後1句歌詞後突然出現明顯喘息，接著轉身蹲坐在舞臺上，隨即倒下。畫面曝光後，迅速引發廣泛關注。

據中國天氣網資料顯示，當晚安順戶外氣溫僅約2度，因此有網友指出，可能是演出服裝較為單薄，寒冷天氣加劇了身體不適。部分粉絲則推測，于文文近期行程安排密集，可能導致身體過度勞累。

就在前1天，也就是1月31日，她仍在深圳參加「2026無限星空巨星演唱會」演出。2月1日下午18時，其工作室還發布照片顯示她已在安順演唱會現場進行彩排。短時間內跨城連續演出，體力消耗巨大，或成為暈倒主因。

事實上，于文文過去也曾透露健康亮紅燈的情況。她曾在節目中自述有1次半夜12點暈倒在廁所的經歷。根據大陸媒體報導，粉絲亦提到她在2024年曾因換季感冒導致失聲，並自述自2012年起便有胸口疼痛的病史。此次突發狀況，也讓外界再次關注她的健康狀況。

