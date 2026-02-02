于文文演唱會突暈倒被送醫 本人吐心聲「除了健康什麼都不是你的」

加拿大華裔女歌手、演員于文文昨（1日）晚在演唱會暈倒被緊急送醫，本人在微博發聲「除了健康，什麼都不是你的」。（圖／翻攝自微博／長天新聞）

加拿大華裔女歌手、演員于文文昨（1日）晚在演唱會表演到一半突然暈倒，工作人員通知救護車，緊急將她送醫治療，工作室隨後透露于文文沒有生命危險，感謝外界關心。于文文今（2）日下午也發聲致歉，並感謝所有人的關心與善意，請粉絲不要譴責工作人員，她最後強調「除了健康，什麼都不是你的」，希望大家愛惜自己身體。

于文文是2026「大明遺韻·遇見安順」美好生活超級LIVE巡迴演唱會表演嘉賓之一，她唱到一半突然當眾倒地並失去意識，工作人員立即上台處理，並用擔架送往現場等候的救護車，緊急送往醫院治療。于文文今日在微博發聲，「很抱歉因為我個人身體的狀況影響了昨晚舞台上的表演效果」，她也謝謝所有人的關心。

接著于文文表示，現場第一時間救援的工作人員和醫護人員都很專業和負責，感謝他們每一個人，「請大家不要責備活動主辦方和我的工作室以及工作人員」，她強調所有行程安排和工作，都是在她本人知曉的情況下接洽，「是我自己沒有評估好自己的身體承受能力，與他人無關」。

最後于文文以自身慘況提醒粉絲和網友們，希望每個人都能愛惜自己的身體，她認為沒有任何東西值得用生命去交換，因為「除了健康，什麼都不是你的」。

事實上，于文文一直以來身體都不太好，她曾在節目中透露，自己某次半夜暈倒在廁所的經歷，以及她曾因換季感冒失聲；另外，于文文從2012年起有胸口疼痛的病史，如今唱到暈倒，也令粉絲擔憂她的健康狀況是否能承受高強度的演藝工作。

