于文文貴州商演倒地昏迷！擔架緊急抬出 工作室深夜曝病況

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

以夯曲《體面》紅遍兩岸三地的加拿大華裔歌手于文文（Kelly），昨（1日）晚間赴貴州安順出席戶外拼盤商演時，突然在舞台上癱軟昏迷，遭工作人員抬上擔架緊急送醫。針對外界擔憂，于文文工作室於昨夜11時40分緊急發布聲明，證實于文文「暫無生命危險」，但目前仍需留院進行詳細觀察。

加拿大華裔歌手于文文（Kelly）近期頻繁參與商演。 (圖／＠kellyyuwenwen IG）​​

據網上流出的多段側拍影片顯示，當時于文文身穿單薄的演出服，在寒風中演唱《原罪》一曲時臉色已顯得相當蒼白，過程中她不斷用力眨眼試圖保持清醒，甚至一度用手扶著額頭，在硬撐唱完整首歌曲後，于文文並未如往常般與觀眾互動，而是緩慢蹲下試圖緩解不適，隨後癱軟在台上，工作人員見狀立刻衝上台攙扶，但于文文此時已失去意識。

于文文工作室於昨夜11時40分緊急發布聲明。 (圖／@于文文studio微博)

在一陣騷動後，醫護人員迅速介入，將于文文固定在擔架抬上救護車。事故發生後，「于文文暈倒」關鍵字迅速衝上熱搜。工作室在深夜的聲明中除了報平安，也強調會嚴格遵照醫囑，讓藝人暫停工作專心休養。數萬名粉絲心疼不已，紛紛湧入微博留言集氣：「求求妳別這麼拚了」、「賺錢重要但命更重要」、「姊姊一定要平安歸來」、「看到擔架那一刻真的嚇哭了」，盼偶像早日康復。

