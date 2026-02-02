于文文2度寒夜中暈厥！抱病唱完4首歌倒地 吳克群緊急救場：我幫她唱
2月1日晚間，歌手于文文在貴州安順一場戶外商業演出中突然昏倒。當時氣溫只有攝氏2度，她穿著單薄的演出服仍上台演唱，連續唱完4首歌後體力不支倒地，也讓不少粉絲對經紀團隊的行程安排提出質疑。
當晚演出因設備故障延後16分鐘才開場，于文文在低溫中等候多時。現場觀眾發現，她在演唱《原罪》時已出現異狀，包括頻繁眨眼、身體微微晃動，但仍撐著完成4首歌曲。轉場時，她突然向後蹲倒並失去意識，工作人員立刻用擔架將她抬下舞台，隨後由救護車送醫。
據了解，于文文前一天（1月31日）才在深圳結束演唱會，隔天清晨隨即趕往貴州，短短24小時內連續跑行程，加上低溫環境，導致體力嚴重透支。她的工作團隊於當晚23:40發出聲明，表示她「沒有生命危險，目前需住院觀察」。
事件發生後，粉絲要求經紀團隊說明藝人健康狀況，並呼籲建立定期健康檢查機制。粉絲也提到，于文文過去就曾出現健康警訊，包括2012年自述有胸痛情況、2024年帶病演出一度失聲，希望團隊能正視她的身體狀況，而不是只顧工作安排。
暖心的是，同場演出的吳克群在意外發生後隨即上台救場，主動多唱2首歌填補空檔，並向觀眾表示：「她少唱的我幫她唱，所有歌手應該彼此幫忙。」協助撐完整場演出。
這起事件也引發外界對藝人健康保障的討論，有聲音指出，長期高強度工作加上低溫環境，容易引發急性暈厥，若持續透支，可能增加慢性疾病風險。截至2月2日，于文文仍在住院觀察中，後續行程已暫停。
延伸閱讀
超暖突襲！吳克群「為癌末女生策畫婚禮｣ 哽咽獻唱：希望成為他們的止痛劑
其他人也在看
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
李千娜41歲與21歲女兒合照宛如姊妹！粉絲驚呼：根本「演藝圈最美母女檔」！
先看媽媽李千娜的造型，這套真的很有記憶點！紅色皮革長禮服勾勒出俐落線條，胸前再疊上銀色鍊甲感的金屬層次，紅與銀的碰撞讓整體氣場非常舞台型，搭配紅色耳飾與手環點綴，整個人站在鏡頭前就是一個焦點。這種高難度造型很吃狀態，但她完全撐得住，膚況與輪廓都穩到不行，...
服務業公敵／獨家！態度傲慢沒禮貌 Melody奧客行徑遭服務業連爆
女星Melody（劉恭顯）主打「瘋癲貴婦」人設，辭去節目《11點熱吵店》後，主要作直播帶貨業績甚佳。但給人優雅、風趣印象的她，卻被爆出是「服務業殺手」，多名網友指她態度傲慢、咄咄逼人，甚至驚恐地說：「每次上班都祈禱今天別遇到她」。
Lulu深夜發聲了！嘻小瓜禮金包6600挨酸「全場包最少」 她洩真實心情
男星陳漢典跟Lulu在上週於在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，眾星雲集，其中藝人嘻小瓜也有到場參加，但後續卻因為禮金包6600了遭到網友開酸，對此，新娘Lulu也忍不住在深夜發聲了。蔡佩伶報導
忍痛出席追思會！S媽白髮人送黑髮人未走出傷痛 大S粉色紀念雕像揭幕...具俊曄風雨中守候
大S（徐熙媛）過世一週年，親友今（2日）在長眠地金寶山舉辦紀念追思會，老公具俊曄、妹妹小S（徐熙娣）、S媽在風雨中現身，演藝圈好友包含羅志祥、賈永婕夫妻、王偉忠夫妻、許茹芸夫婦、彭小刀、吳佩慈、蔡康永、陶晶瑩、B2、楊丞琳、姜元來等人到場。
超幸運！黃仁勳餐廳巧遇慶生「簽名送紅包」 5歲童雙手合十鞠躬收下
一名女網友在Threads上分享這段暖心互動，影片中可見，黃仁勳身穿黑色外套，走向正在聚餐的民眾座位，得知男童當天過生日後，隨即拿出紅包並親手遞上祝福。男童接過紅包時，立刻起身雙手合十，並向黃仁勳深深鞠躬致謝，舉止有禮、態度誠懇，讓現場賓客驚喜不已，也讓黃仁勳露...
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。
吳尊PO愛妻照放閃！甜喊「我們的30週年」 粉絲卻轟騙局：當年宣傳單身
前偶像團體「飛輪海」成員吳尊，因帥氣外型擄獲不少女粉絲，即使婚後依舊有著高人氣，近年將重心轉移至家庭生活，不時透過社群平台分享與老婆林麗瑩、兒女NeiNei及Max的互動日常。昨（1）日吳尊在社群平台PO照放閃，甜蜜寫下「我們的30週年」 ，不過底下中國網友卻是留言嘆「當年還宣傳單身」。
吳尊同框15歲愛女拍雜誌 neinei絕美顏值引網驚嘆：基因太強
【緯來新聞網】藝人吳尊近日與15歲女兒neinei一同登上時尚雜誌拍攝專題，父女同框畫面公開後，引起
吳怡霈也覺得扯！主持股王尾牙「一張飆破900萬」 被台下1場面驚呆
女星吳怡霈外型亮麗，擁有流利的口條的她也常受邀主持活動節目，近日，她接下台灣股王信驊科技尾牙主持，表示當時看到台下所有賓客的打扮，讓她一度有參加「國際高科技研討會」的錯覺。蔡佩伶報導
AKIRA在台添新身分！甜蜜放閃林志玲 揭「熱線2小時」成定情關鍵
日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平）在2019年娶回名模林志玲，成了台灣女婿，婚後兩人育有一子，家庭生活美滿。近日，AKIRA登上節目除了分享擔任LDH台灣（LDH愛夢悅）社長的近況外，還提到與妻子相戀的過程。蔡佩伶報導
范曉萱上中國節目洩近況！網一看身影哭了 驚呼：有大S影子
女星范曉萱跟大S感情深厚，去年（2025）大S離世百日時，她哀悼表示會將對方一直放在心上，發言令人鼻酸。近日，范曉萱露面登上節目訪談的身影，讓網友驚呼：「越來越像大S」。蔡佩伶報導
王祖賢準備復出？拍Vlog賣萌嗲音飄仙氣 老粉全落淚
紅遍80年代的女星王祖賢，原本息影近22年之久，卻在近期接連開通抖音、快手，甚至是小紅書共3大大陸熱門社群帳號，而在59歲生日這天，她不只罕見發文吐露心聲，還上傳一隻可愛的Vlog短影音，被外界認為有望復出螢光幕。
痛失大S將滿一年！S媽「心被填滿了」久違露笑容 現況曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲，消息震撼外界，也讓S媽承受難以承受的喪女之痛。當時她情緒一度潰堤，不僅長期失眠、夜夜落淚，甚至求助身心科，坦言內心彷彿「破了一個洞」。記者林汝珊
和陳大天修成正果！劉樸首度以人妻身份過年 心情全說了
和陳大天修成正果！劉樸首度以人妻身份過年 心情全說了
馬俊麟久違露面 「出獄」回家淚崩：人生總有很多遺憾
馬俊麟久違露面 「出獄」回家淚崩：人生總有很多遺憾
小S愛女Lily戀愛了？澳洲同框高帥男被直擊 私下互動畫面曝光
女星小S與許雅鈞結婚超過20年，育有三個寶貝女兒，分別是長女Elly（許曦文）、次女許韶恩（Lily）、小女兒許曦恩（許老三），一舉一動都頗受關注。近日，有網友目擊到Lily現身澳洲，旁邊還有一名帥氣男子同行，兩人互動掀起網友熱議。蔡佩伶報導
《折腰》爆紅！劉宇寧卻一年多沒拍戲 鬆口關鍵原因：沒那個心力
中國男神劉宇寧外型帥氣，最初以唱流行歌走紅，後來也接演電視劇，包括《一念關山》、《折腰》、《書卷一夢》等劇讓他聲勢大漲，不過也有網友發現劉宇寧已經一年多沒進劇組拍戲，不免好奇真實原因，對此，劉宇寧透過直播回應粉絲了。蔡佩伶報導
辦5分鐘業務等2小時！陽帆被爆「超扯行徑」網友被暖哭 女兒回應親揭私下真面目
Melody在Threads上遭網友爆料奧客行徑引發討論，不過Threads上也有暖心故事，68歲資深藝人陽帆排隊等了2小時，依然對電信業門市人員態度親切，甚至請吃飯糰，讓網友直呼：「在那種被奧客轟炸到懷疑人生的時刻，這袋御飯糰真的差點讓我當場噴淚。」
鏡爆焦點／為了讓王文洋陪金孫 麻衣母子決定返台定居
日籍女星麻衣（佐藤麻衣）的父親佐藤貞二在去年12月28日逝世，享壽77歲；還來不及處理完悲傷，麻衣接受本刊專訪時透露已經替未來做了重大打算，她準備2年後帶著在日本讀完國小的「小王子」回台灣定居，除了學好中文，也可以多陪陪阿公王文洋。