于文文2度寒夜中暈厥！抱病唱完4首歌倒地 吳克群緊急救場：我幫她唱

2月1日晚間，歌手于文文在貴州安順一場戶外商業演出中突然昏倒。當時氣溫只有攝氏2度，她穿著單薄的演出服仍上台演唱，連續唱完4首歌後體力不支倒地，也讓不少粉絲對經紀團隊的行程安排提出質疑。

當晚演出因設備故障延後16分鐘才開場，于文文在低溫中等候多時。現場觀眾發現，她在演唱《原罪》時已出現異狀，包括頻繁眨眼、身體微微晃動，但仍撐著完成4首歌曲。轉場時，她突然向後蹲倒並失去意識，工作人員立刻用擔架將她抬下舞台，隨後由救護車送醫。

據了解，于文文前一天（1月31日）才在深圳結束演唱會，隔天清晨隨即趕往貴州，短短24小時內連續跑行程，加上低溫環境，導致體力嚴重透支。她的工作團隊於當晚23:40發出聲明，表示她「沒有生命危險，目前需住院觀察」。

事件發生後，粉絲要求經紀團隊說明藝人健康狀況，並呼籲建立定期健康檢查機制。粉絲也提到，于文文過去就曾出現健康警訊，包括2012年自述有胸痛情況、2024年帶病演出一度失聲，希望團隊能正視她的身體狀況，而不是只顧工作安排。

暖心的是，同場演出的吳克群在意外發生後隨即上台救場，主動多唱2首歌填補空檔，並向觀眾表示：「她少唱的我幫她唱，所有歌手應該彼此幫忙。」協助撐完整場演出。

這起事件也引發外界對藝人健康保障的討論，有聲音指出，長期高強度工作加上低溫環境，容易引發急性暈厥，若持續透支，可能增加慢性疾病風險。截至2月2日，于文文仍在住院觀察中，後續行程已暫停。

